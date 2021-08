Издатели американских СМИ просили Байдена эвакуировать журналистов из Афганистана

"В течение последних 20 лет отважные афганские коллеги неустанно работали, чтобы помочь газетам The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal делиться новостями и информацией из региона с мировой общественностью. Теперь эти коллеги и их семьи оказались в ловушке в Кабуле, их жизнь в опасности", – отметили работники изданий.

При этом в тексте говорится об упрощенном и защищенном доступе и вылете из аэропорта, который контролируют США.

Заявление для Байдена подписали издатели трех вышеперечисленных СМИ.