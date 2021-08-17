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"Полыхнет Северный Кавказ, Татарстан, Ростов, Ставрополь". Петрулевич рассказал, возможно ли столкновение "Талибана" с Россией

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Петрулевич: Война сейчас другая, талибы действуют по-другому
Петрулевич: Война сейчас другая, талибы действуют по-другому
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

После установления полного контроля над Афганистаном исламистское движение "Талибан" может попытаться расширить свое влияние на соседние страны – бывшие советские республики, после чего между талибами и Россией может произойти конфликт. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал бывший глава управлений Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях генерал-майор Александр Петрулевич.

Гордон отметил, что его гость в свое время служил на Кавказе, хорошо знает ислам и знаком с ситуацией в Афганистане. 

Афганистан граничит с Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном, которые ранее входили в СССР. Эти страны имеют между собой много общего, сказал Петрулевич. 

Инфографика: wikipedia.org
Инфографика: wikipedia.org

"Понимаете, мы как воспринимаем границу? Колючая проволока, контрольно-следовая полоса и так далее. Между Афганистаном и среднеазиатскими республиками это все виртуально. Между ними родственные связи. Одни родственники живут в Афганистане, другие – в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане... При Советском Союзе такого не было, а вот после развала меня приглашали на свадьбы, когда дочка узбека выходила замуж за узбека в Афганистане. И наоборот. Они настолько родственны между собой... Это этнические связи, корни, вероисповедание. Европейцу это очень сложно понять, сложно оценить их отношения", – считает Петрулевич.

Он высказал мнение, что талибы в истории с соседними странами не будут действовать, как участники Второй мировой войны. 

"Говорить о том, что как немцы в 1941 году, они перейдут границу и пойдут [дальше]... Немного не так [будет], – прогнозирует эксперт. – Война сейчас другая, талибы действуют по-другому. Это не как в Первую мировую войну, когда стена на стену, или как во Вторую мировую. Это во-первых. Во-вторых, они очень сильно работают идеологически. У нас были политработники, а у них – идеологи. Они выбирают очень простые постулаты, которые доходят до простого человека, даже безграмотного".

Гордон уточнил, смогут ли талибы, по мнению Петрулевича, "оказаться на границах РФ". 

"Я, конечно, не предсказатель... Я не могут говорить о сроках, но то, что "Талибан", когда он установит власть и разберется внутри Афганистана, будет влиять на сопредельные государства в Средней Азии, сомнений нет, – ответил собеседник. – А после того, как "Талибан" создаст почву на территории Таджикистана, Узбекистана и других республик и когда будет народ внутренне против оккупантов, тогда да [будет возможно прямое столкновение России и талибов]. А если полыхнет там, то полыхнет сразу Северный Кавказ (Дагестан, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария), Татарстан, Ростов, Ставрополь, где большая концентрация мусульманского населения". 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане и контролировало большую часть территории страны. После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. 

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявили, что намерены завершить этот процесс до конца августа

На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Многие страны начали эвакуацию своих граждан из Афганистана (в том числе Украина), но Россия заявила, что не будет вывозить сотрудников посольства. В МИД РФ агентству "РИА Новости" сказали, что дипмиссия работает в спокойном режиме, а талибы якобы гарантировали безопасность не только посольству России, но и дипмиссиям других стран. 

BBC напомнила, что во время предыдущего правления талибов легитимность их власти признали только три страны – Саудовская Аравия, Пакистан и Объединенные Арабские Эмираты. В этот раз о признании талибов еще не заявляла ни одна страна. МИД Саудовской Аравии заявил, что следит за ситуацией в Афганистане, и призвал "Талибан" сохранить жизни людей, имущество и обеспечить безопасность, как это предусмотрено "исламскими принципами". Великобритания обратилась к странам Запада с просьбой не признавать правительство талибов в Афганистане. "Никто не желает, чтобы Афганистан стал снова гнездом терроризма. Это также не в интересах жителей этой страны", – сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил в эфире "Эха Москвы", что Россия не будет спешить с признанием "Талибана". По его словам, движение было названо террористической организацией в России "совершенно заслуженно" за его поведение 20 лет назад, но "талибы прекрасно выучили этот урок". 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Афганистан, Александр Петрулевич, Талибан, наступление талибов в Афганистане 2021
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