"Полыхнет Северный Кавказ, Татарстан, Ростов, Ставрополь". Петрулевич рассказал, возможно ли столкновение "Талибана" с Россией

Гордон отметил, что его гость в свое время служил на Кавказе, хорошо знает ислам и знаком с ситуацией в Афганистане.

Афганистан граничит с Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном, которые ранее входили в СССР. Эти страны имеют между собой много общего, сказал Петрулевич.

Инфографика: wikipedia.org

"Понимаете, мы как воспринимаем границу? Колючая проволока, контрольно-следовая полоса и так далее. Между Афганистаном и среднеазиатскими республиками это все виртуально. Между ними родственные связи. Одни родственники живут в Афганистане, другие – в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане... При Советском Союзе такого не было, а вот после развала меня приглашали на свадьбы, когда дочка узбека выходила замуж за узбека в Афганистане. И наоборот. Они настолько родственны между собой... Это этнические связи, корни, вероисповедание. Европейцу это очень сложно понять, сложно оценить их отношения", – считает Петрулевич.

Он высказал мнение, что талибы в истории с соседними странами не будут действовать, как участники Второй мировой войны.

"Говорить о том, что как немцы в 1941 году, они перейдут границу и пойдут [дальше]... Немного не так [будет], – прогнозирует эксперт. – Война сейчас другая, талибы действуют по-другому. Это не как в Первую мировую войну, когда стена на стену, или как во Вторую мировую. Это во-первых. Во-вторых, они очень сильно работают идеологически. У нас были политработники, а у них – идеологи. Они выбирают очень простые постулаты, которые доходят до простого человека, даже безграмотного".

Гордон уточнил, смогут ли талибы, по мнению Петрулевича, "оказаться на границах РФ".

"Я, конечно, не предсказатель... Я не могут говорить о сроках, но то, что "Талибан", когда он установит власть и разберется внутри Афганистана, будет влиять на сопредельные государства в Средней Азии, сомнений нет, – ответил собеседник. – А после того, как "Талибан" создаст почву на территории Таджикистана, Узбекистана и других республик и когда будет народ внутренне против оккупантов, тогда да [будет возможно прямое столкновение России и талибов]. А если полыхнет там, то полыхнет сразу Северный Кавказ (Дагестан, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария), Татарстан, Ростов, Ставрополь, где большая концентрация мусульманского населения".

ВИДЕО

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube