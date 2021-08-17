Кто такие талибы, чего они хотят и пойдут ли войной на Россию. Интервью Гордона с Петрулевичем. Трансляция

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Интервью было посвящено ситуации в Афганистане. Петрулевич, в частности, говорил о том, почему США решили вывести войска из Афганистана и можно ли считать это поражением, о движении "Талибан", будущем Афганистана после прихода талибов к власти, о том, нужно ли России опасаться победы "Талибана", будут ли талибы атаковать бывшие советские республики в Средней Азии и как на происходящее в Афганистане нужно реагировать международному сообществу.

"Пусть афганцы разберутся сами в своем Афганистане. Нечего туда лезть. Там создан такой геморрой... Это хуже, чем "Аль-Каида", вспомните мое слово. Отрыжка будет такая, что, боюсь, мировому сообществу придется опять наводить порядок", – сказал во время интервью собеседник Гордона.

Петрулевич родился в Донецке. В середине 1980-х работал в КГБ, служил в Чечне. После распада СССР вернулся в Украину. Работал на руководящих должностях в СБУ в Киеве (в управлении контрразведывательной защиты интересов государства в сфере энергетической безопасности и в департаменте контрразведывательной защиты экономики).

В 2005–2006 годах был начальником управления Службы безопасности Украины в Донецкой области.

С 10 марта по 15 апреля 2014 года возглавлял управление СБУ в Луганской области. Как раз в этот момент в области начались пророссийские митинги и захват административных зданий.