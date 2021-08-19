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Бывший начальник Генштаба России рассказал, как РФ может отреагировать на агрессию талибов

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"Талибан" обещал не нападать на другие страны с территории Афганистана
"Талибан" обещал не нападать на другие страны с территории Афганистана
Фото: ЕРА

Россия в ответ на возможную агрессию афганских талибов против стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может применить дальние бомбардировщики Ту-22М3. Такое мнение в интервью "РИА Новости", которое опубликовано 17 августа, высказал бывший начальник Генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Юрий Балуевский.

Журналист спросил, угрожает ли захват власти в Афганистане талибами России и ее соседям. 

Балуевский ответил, что "меры противодействия" необходимы, чтобы влияние талибов не распространилось на республики Средней Азии, которые являются членами ОДКБ, потому что России "не все равно", какая ситуация будет складываться в этих странах.

В ОДКБ сейчас входит шесть стран, одна из них – Таджикистан – граничит с Афганистаном. 

Балуевский считает, что недавние совместные учения России, Таджикистана и Узбекистана, которые прошли на афганской границе, были "хорошими предупредительными шагами". 

Он отметил, что в РФ звучали "политические и военно-политические заявления", что Россия отреагирует, если движение "Талибан" попробует распространить свое влияние на государства ОДКБ, и подчеркнул, что в случае угрозы агрессии или реальной агрессии, согласно обязательствам в рамках этой организации, Россия "обязана оказывать помощь" партнерам. 

Говоря о возможных вариантах ответа, Балуевский обратил внимание, что во время учений в Узбекистане применялись Ту-22М3, которые "предназначены не для поддержки сухопутных войск, а для нанесения дальних ударов по объектам". Генерал считает, что эти самолеты были "предупреждением талибам не приближаться к границам".

Балуевский сказал, что вооруженные силы Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана "достаточно боеспособны", поэтому в случае координации усилий с Россией и применения Ту-22М3, по его мнению, воздействие на противника будет эффективным.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. Американские войска были введены в страну после терактов 11 сентября 2001 года, когда правивший на тот момент "Талибан" отказался выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена. В результате правительство "Талибана" было свергнуто и талибы начали боевые действия против власти.

К 15 августа 2020 года движение "Талибан", с которым США в 2020 году подписали мирное соглашение, взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. Его точное местонахождение неизвестно.

Первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что он – законный руководитель страны, и призвал к сопротивлению талибам. Он, предположительно, находится в провинции Панджшер, откуда он родом, – это последняя территория Афганистана, которую еще не контролируют талибы.

Афганистан граничит с Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном, которые ранее входили в СССР. В ходе последних столкновений с талибами афганские военнослужащие отступали на территории Узбекистана и Таджикистана. Все три страны стягивали войска к границам с Афганистаном. 5 июля президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с таджикским лидером Эмомали Рахмоном, во время которого "подтвердил готовность оказать необходимую поддержку как в двустороннем плане, так и в рамках ОДКБ", сообщила пресс-служба Кремля

После обострения ситуации в Афганистане, в начале июля, представители "Талибана" (эта группировка в России запрещена и считается террористической) прилетали в Москву на переговоры. В Кремле тогда заявили, что "контакты необходимы на фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане" и на границе с Таджикистаном.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил в эфире "Эха Москвы", что Россия не будет спешить с признанием "Талибана". По его словам, движение было названо террористической организацией в России "совершенно заслуженно" за его поведение 20 лет назад, но "талибы прекрасно выучили этот урок".

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что не будут атаковать другие страны с территории Афганистана.

Теги: Россия, Афганистан, Кыргызстан, военные, Узбекистан, Таджикистан, Талибан, талибы, самолеты, учения, ОДКБ, бомбардировщики, границы, наступление талибов в Афганистане 2021
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