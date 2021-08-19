Бывший начальник Генштаба России рассказал, как РФ может отреагировать на агрессию талибов

"Талибан" обещал не нападать на другие страны с территории Афганистана Фото: ЕРА

Журналист спросил, угрожает ли захват власти в Афганистане талибами России и ее соседям.

Балуевский ответил, что "меры противодействия" необходимы, чтобы влияние талибов не распространилось на республики Средней Азии, которые являются членами ОДКБ, потому что России "не все равно", какая ситуация будет складываться в этих странах.

В ОДКБ сейчас входит шесть стран, одна из них – Таджикистан – граничит с Афганистаном.

Балуевский считает, что недавние совместные учения России, Таджикистана и Узбекистана, которые прошли на афганской границе, были "хорошими предупредительными шагами".

Он отметил, что в РФ звучали "политические и военно-политические заявления", что Россия отреагирует, если движение "Талибан" попробует распространить свое влияние на государства ОДКБ, и подчеркнул, что в случае угрозы агрессии или реальной агрессии, согласно обязательствам в рамках этой организации, Россия "обязана оказывать помощь" партнерам.

Говоря о возможных вариантах ответа, Балуевский обратил внимание, что во время учений в Узбекистане применялись Ту-22М3, которые "предназначены не для поддержки сухопутных войск, а для нанесения дальних ударов по объектам". Генерал считает, что эти самолеты были "предупреждением талибам не приближаться к границам".

Балуевский сказал, что вооруженные силы Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана "достаточно боеспособны", поэтому в случае координации усилий с Россией и применения Ту-22М3, по его мнению, воздействие на противника будет эффективным.