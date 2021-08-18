В Афганистане военных ВСУ или Нацгвардии нет. Есть лишь работающие по частным контрактам – Кулеба

"Нет в Афганистане военнослужащих Вооруженных сил или Национальной гвардии Украины. Это частные лица, которые по частным контрактам нанялись на работу в Афганистане. Граждане Украины, бывшие военные или летчики гражданской авиации", – сказал министр.

По его словам, сейчас таких украинцев в Афганистане три группы. Кулеба в связи с этим вспомнил о 12 украинцах, которые остались на американской военной базе.

"Мы с ними на связи, мы прилагаем все усилия, чтобы с этой базы их достать. Это база недалеко от Кабула, но поскольку это военный объект, талибы взяли ее под свой контроль. Это не Вооруженные силы Украины, однако это граждане Украины, и мы все равно им поможем", – отметил глава украинского МИД.