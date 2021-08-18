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В Афганистане военных ВСУ или Нацгвардии нет. Есть лишь работающие по частным контрактам – Кулеба

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По словам Кулебы, в Афганистане есть бывшие военные
По словам Кулебы, в Афганистане есть бывшие военные
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

В Афганистане нет украинских военнослужащих, есть только частные лица, которые поехали работать туда по контракту. Об этом заявил 18 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1".

"Нет в Афганистане военнослужащих Вооруженных сил или Национальной гвардии Украины. Это частные лица, которые по частным контрактам нанялись на работу в Афганистане. Граждане Украины, бывшие военные или летчики гражданской авиации", – сказал министр.

По его словам, сейчас таких украинцев в Афганистане три группы. Кулеба в связи с этим вспомнил о 12 украинцах, которые остались на американской военной базе

"Мы с ними на связи, мы прилагаем все усилия, чтобы с этой базы их достать. Это база недалеко от Кабула, но поскольку это военный объект, талибы взяли ее под свой контроль. Это не Вооруженные силы Украины, однако это граждане Украины, и мы все равно им поможем", – отметил глава украинского МИД.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Ранее, 13 августа, "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. В МИД Украины 17 августа сообщили, что на территории Афганистана ввели запрет на полеты гражданской авиации, разрешения выдают лишь для военных самолетов.

Несколько стран (США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Украина в ночь на 16 августа успела забрать из Кабула 79 человек. Среди них, кроме восьми украинцев, были граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. Девять эвакуированных Украиной афганцев просят предоставить им статус беженца.

Сестра одного из украинцев, который два года служит в Кабуле по контракту, 16 августа рассказала, как американцы покинули военную базу, на которой остались 12 украинцев, а также грузины, румыны и болгары. Туда приходили талибы, они вели себя не жестоко, но забрали все оружие.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина "будет забирать всех своих граждан из Афганистана, сколько бы ни нужно было рейсов".

По данным МИД Украины, готовность эвакуироваться из Афганистана выразили по меньшей мере 153 украинцаСегодня, 18 августа, Украина направила в Афганистан второй самолет для эвакуации граждан.

Теги: Афганистан, военные, Национальная гвардия, Дмитрий Кулеба, талибы, ВСУ, Кабул, украинцы
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