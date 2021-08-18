Из Кабула самолетами эвакуировали более 5 тыс. человек – СМИ

Эвакуация проводилась военными самолетами.

Собеседник агентства отметил, что пока неясно, когда опять начнутся гражданские полеты из аэропорта Кабула.

Вместе с афганцами из Кабула эвакуировали за последние 24 часа с помощью авиации порядка 5 тыс. человек, проинформировал Reuters западный чиновник.

Известно, что Германия вывезла из Кабула 130 человек, Франция – более 200 (французов среди них 25), Австралия – 26.

Соединенные Штаты по состоянию на 17 августа эвакуировали из Афганистана, по данным Forbes, около 3,2 тыс. человек, из которых 1,1 тыс. – граждане США, а остальные – афганцы, которые помогали американским вооруженным силам и теперь вынуждены покинуть свою страну. Всего США сделали 13 авиарейсов в Кабул.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Ранее, 13 августа, "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. В МИД Украины 17 августа сообщили, что на территории Афганистана ввели запрет на полеты гражданской авиации, разрешения выдают лишь для военных самолетов.

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Украина в ночь на 16 августа успела забрать из Кабула 79 человек. Среди них, кроме восьми украинцев, были граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. Девять эвакуированных Украиной афганцев просят предоставить им статус беженца.

По данным МИД Украины, готовность эвакуироваться из Афганистана выразили по меньшей мере еще 153 украинца.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил 17 августа, что Украина "будет забирать всех своих граждан из Афганистана, сколько бы ни нужно было рейсов". Сегодня в Афганистан вылетел украинский военный самолет. Еще один – гражданский – стоит в аэропорту Кабула.