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Из Кабула самолетами эвакуировали более 5 тыс. человек – СМИ

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Эвакуация проводится военными самолетами
Эвакуация проводится военными самолетами
Фото: ЕРА

В связи с взятием под контроль группировкой "Талибан" столицы Афганистана Кабула из города эвакуировали более 2,2 тыс. дипломатов и других гражданских лиц. Об этом 18 августа сообщил Reuters представитель службы безопасности западных стран.

Эвакуация проводилась военными самолетами.

Собеседник агентства отметил, что пока неясно, когда опять начнутся гражданские полеты из аэропорта Кабула.

Вместе с афганцами из Кабула эвакуировали за последние 24 часа с помощью авиации порядка 5 тыс. человек, проинформировал Reuters западный чиновник.

Известно, что Германия вывезла из Кабула 130 человек, Франция – более 200 (французов среди них 25), Австралия – 26.

Соединенные Штаты по состоянию на 17 августа эвакуировали из Афганистана, по данным Forbes, около 3,2 тыс. человек, из которых 1,1 тыс. – граждане США, а остальные – афганцы, которые помогали американским вооруженным силам и теперь вынуждены покинуть свою страну. Всего США сделали 13 авиарейсов в Кабул.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Ранее, 13 августа, "Талибан" обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. В МИД Украины 17 августа сообщили, что на территории Афганистана ввели запрет на полеты гражданской авиации, разрешения выдают лишь для военных самолетов.

Несколько стран (США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Украина в ночь на 16 августа успела забрать из Кабула 79 человек. Среди них, кроме восьми украинцев, были граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. Девять эвакуированных Украиной афганцев просят предоставить им статус беженца.

По данным МИД Украины, готовность эвакуироваться из Афганистана выразили по меньшей мере еще 153 украинца.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил 17 августа, что Украина "будет забирать всех своих граждан из Афганистана, сколько бы ни нужно было рейсов". Сегодня в Афганистан вылетел украинский военный самолет. Еще один – гражданский – стоит в аэропорту Кабула.

Теги: США, Германия, Афганистан, Австралия, аэропорт, военные, авиация, эвакуация, Талибан, талибы, самолеты, авиарейсы, Кабул, безопасность, наступление талибов в Афганистане 2021
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