"Талибан" препятствует эвакуации желающих улететь из Афганистана – СМИ

Издание со ссылкой на источники в правительстве Великобритании отмечает, что 17 августа один из самолетов Королевских ВВС, выполняющих эвакуационные рейсы, покинул Кабул, заполненный наполовину, так как более 70 британцев и афганцев не смогли добраться до аэродрома.

По информации The Times, талибы избивают людей пластиковыми трубами и разгоняют их возле аэропорта выстрелами в воздух.