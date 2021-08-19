"Талибан" издал декларацию Исламского Эмирата Афганистан

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * https://t.co/HfZUIHnCJp pic.twitter.com/jQViMYERpW— Zabihullah (.. * * * ) (@Zabehulah_M33) August 19, 2021
Это первый официальный документ талибов после установления ими контроля в Афганистане. Ссылку на декларацию опубликовал в Twitter представитель группировки Кари Юсуф Ахмади.
* * * * * * * * * * * * * * https://t.co/fsNLnCDLHr— Ahmadi (@QyAhmadi21) August 19, 2021
В декларации, в частности, говорится, что "афганцы очень гордятся тем, что их страна сегодня находится на пороге независимости от американской оккупации".
"США с треском потерпели неудачу сопротивлению моджахедов и были вынуждены покинуть Афганистан", – отмечается в документе.
В "Талибане" считают, что "победили одну за другой три крупнейшие империалистические державы за три столетия" – Британскую империю, СССР и США.
В то же время, как добавил в Twitter Муджахид, "Исламский Эмират хочет наладить хорошие дипломатические и торговые отношения со всеми странами".
# * :— Zabihullah (.. * * * ) (@Zabehulah_M33) August 19, 2021
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День независимости Афганистана отмечается 19 августа по случаю подписания англо-афганского договора в 1919 году. Согласно документу, Великобритания признала независимость государства Афганистан.
В четверг представители "Талибана" обстреляли людей, размахивавших национальным флагом на митинге в День Независимости Афганистана.
Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны.
После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство "Талибана" было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.
В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос, и аэропорт отменил все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.