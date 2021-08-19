"Талибан" издал декларацию Исламского Эмирата Афганистан

Исламский Эмират хочет наладить дипломатические и торговые отношения со всеми странами, отметил пресс-секретарь "Талибана" Муджахид Фото: EPA

Это первый официальный документ талибов после установления ими контроля в Афганистане. Ссылку на декларацию опубликовал в Twitter представитель группировки Кари Юсуф Ахмади.

В декларации, в частности, говорится, что "афганцы очень гордятся тем, что их страна сегодня находится на пороге независимости от американской оккупации".

"США с треском потерпели неудачу сопротивлению моджахедов и были вынуждены покинуть Афганистан", – отмечается в документе.

В "Талибане" считают, что "победили одну за другой три крупнейшие империалистические державы за три столетия" – Британскую империю, СССР и США.

В то же время, как добавил в Twitter Муджахид, "Исламский Эмират хочет наладить хорошие дипломатические и торговые отношения со всеми странами".

День независимости Афганистана отмечается 19 августа по случаю подписания англо-афганского договора в 1919 году. Согласно документу, Великобритания признала независимость государства Афганистан.

В четверг представители "Талибана" обстреляли людей, размахивавших национальным флагом на митинге в День Независимости Афганистана.