Байден считает, что у талибов сейчас "экзистенциальный кризис"

Ведущий телеканала Джордж Стефанопулос спросил Байдена, верит ли он, что талибы изменились с тех пор, как в прошлый раз правили Афганистаном.
"Нет, я думаю... Позвольте мне сказать так. Я думаю, что они переживают своего рода экзистенциальный кризис по поводу того, хотят ли они, чтобы международное сообщество признало их законным правительством. Я не уверен, что это так", – сказал Байден.
Он отметил, что сейчас талибов заботят не только их убеждения, но и смогут ли они обеспечить еду, доход, управлять экономикой, смогут ли они сплотить "общество, о котором, по их словам, они так заботятся".
Байден подчеркнул, что "ни на что не рассчитывает", но в то же время отметил, что ни он, ни кто-либо еще не смог бы предсказать, что когда американцы решат уйти, талибы обеспечат им безопасный проход.
EXCLUSIVE: @GStephanopoulos: “Do you believe the Taliban have changed?”— ABC News (@ABC) August 19, 2021
Pres. Biden: “I think they’re going through sort of an existential crisis about do they want to be recognized by the int’l community as being a legitimate government.” https://t.co/zgMVDKleiv pic.twitter.com/Bgxenaydap
Ведущий спросил также, позаботятся ли США об "афганцах, которые остались позади", особенно об афганских женщинах, которые "снова сталкиваются с перспективой порабощения".
Байден в ответ заявил, что Америка поможет выбраться из страны всем, кому сможет.
"Но вот в чем дело, Джордж. Идея, что мы можем бороться за права женщин во всем мире с помощью военной силы, нерациональна", – сказал президент США.
Он предложил обратить внимание на ситуацию с уйгурами в Китае, ситуацию в Конго и других частях света.
"Есть много мест, где женщин порабощают. Способ справиться с этим – не военное вторжение. Чтобы справиться с этим, необходимо оказать [на поработителей] экономическое, дипломатическое, национальное и международное давление, чтобы они изменили свое поведение", – сказал Байден.
Pres. Biden to @GStephanopoulos on Afghanistan: “The idea that we’re able to deal with the rights of women around the world by military force is not rational … The way to deal with that is not with a military invasion.” https://t.co/vTlqZSxz7f pic.twitter.com/nx4VrLFAoT— ABC News (@ABC) August 19, 2021
Байден заявлял также, что США продолжат "отстаивать основные права афганского народа – женщин и девочек – точно так же, как по всему миру".
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился.
Кроме иностранцев, срочно вылететь из страны пытаются и множество афганцев. В сети распространяются видео, как они пытались улететь, цепляясь за самолет вооруженных сил США, который взлетал в аэропорту Кабула.
17 августа "Талибан" дал первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещал, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердил всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявил, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".
В Евросоюзе заявили, что будут сотрудничать с любым будущим афганским правительством при условии мирного урегулирования и уважения основных прав жителей Афганистана, включая женщин, молодежь и лиц, принадлежащих к меньшинствам.