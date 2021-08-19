Байден считает, что у талибов сейчас "экзистенциальный кризис"

Байден: Есть много мест, где женщин порабощают. Способ справиться с этим – не военное вторжение Фото: EPA

Ведущий телеканала Джордж Стефанопулос спросил Байдена, верит ли он, что талибы изменились с тех пор, как в прошлый раз правили Афганистаном.

"Нет, я думаю... Позвольте мне сказать так. Я думаю, что они переживают своего рода экзистенциальный кризис по поводу того, хотят ли они, чтобы международное сообщество признало их законным правительством. Я не уверен, что это так", – сказал Байден.

Он отметил, что сейчас талибов заботят не только их убеждения, но и смогут ли они обеспечить еду, доход, управлять экономикой, смогут ли они сплотить "общество, о котором, по их словам, они так заботятся".

Байден подчеркнул, что "ни на что не рассчитывает", но в то же время отметил, что ни он, ни кто-либо еще не смог бы предсказать, что когда американцы решат уйти, талибы обеспечат им безопасный проход.

EXCLUSIVE: @GStephanopoulos: “Do you believe the Taliban have changed?”



Pres. Biden: “I think they’re going through sort of an existential crisis about do they want to be recognized by the int’l community as being a legitimate government.” https://t.co/zgMVDKleiv pic.twitter.com/Bgxenaydap — ABC News (@ABC) August 19, 2021

Ведущий спросил также, позаботятся ли США об "афганцах, которые остались позади", особенно об афганских женщинах, которые "снова сталкиваются с перспективой порабощения".

Байден в ответ заявил, что Америка поможет выбраться из страны всем, кому сможет.

"Но вот в чем дело, Джордж. Идея, что мы можем бороться за права женщин во всем мире с помощью военной силы, нерациональна", – сказал президент США.

Он предложил обратить внимание на ситуацию с уйгурами в Китае, ситуацию в Конго и других частях света.

"Есть много мест, где женщин порабощают. Способ справиться с этим – не военное вторжение. Чтобы справиться с этим, необходимо оказать [на поработителей] экономическое, дипломатическое, национальное и международное давление, чтобы они изменили свое поведение", – сказал Байден.

Pres. Biden to @GStephanopoulos on Afghanistan: “The idea that we’re able to deal with the rights of women around the world by military force is not rational … The way to deal with that is not with a military invasion.” https://t.co/vTlqZSxz7f pic.twitter.com/nx4VrLFAoT — ABC News (@ABC) August 19, 2021

Байден заявлял также, что США продолжат "отстаивать основные права афганского народа – женщин и девочек – точно так же, как по всему миру".