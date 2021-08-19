ГОРДОН
 
 
МИР

Байден считает, что у талибов сейчас "экзистенциальный кризис"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Байден: Есть много мест, где женщин порабощают. Способ справиться с этим не военное вторжение
Байден: Есть много мест, где женщин порабощают. Способ справиться с этим – не военное вторжение
Фото: EPA

Президент США Джо Байден прокомментировал ситуацию в Афганистане после выхода из страны американских войск. Речь об этом шла в его интервью телеканалу ABC.

Ведущий телеканала Джордж Стефанопулос спросил Байдена, верит ли он, что талибы изменились с тех пор, как в прошлый раз правили Афганистаном. 

"Нет, я думаю... Позвольте мне сказать так. Я думаю, что они переживают своего рода экзистенциальный кризис по поводу того, хотят ли они, чтобы международное сообщество признало их законным правительством. Я не уверен, что это так", – сказал Байден.

Он отметил, что сейчас талибов заботят не только их убеждения, но и смогут ли они обеспечить еду, доход, управлять экономикой, смогут ли они сплотить "общество, о котором, по их словам, они так заботятся".

Байден подчеркнул, что "ни на что не рассчитывает", но в то же время отметил, что ни он, ни кто-либо еще не смог бы предсказать, что когда американцы решат уйти, талибы обеспечат им безопасный проход. 

Ведущий спросил также, позаботятся ли США об "афганцах, которые остались позади", особенно об афганских женщинах, которые "снова сталкиваются с перспективой порабощения".

Байден в ответ заявил, что Америка поможет выбраться из страны всем, кому сможет. 

"Но вот в чем дело, Джордж. Идея, что мы можем бороться за права женщин во всем мире с помощью военной силы, нерациональна", – сказал президент США.

Он предложил обратить внимание на ситуацию с уйгурами в Китае, ситуацию в Конго и других частях света.

"Есть много мест, где женщин порабощают. Способ справиться с этим – не военное вторжение. Чтобы справиться с этим, необходимо оказать [на поработителей] экономическое, дипломатическое, национальное и международное давление, чтобы они изменили свое поведение", – сказал Байден.

Байден заявлял также, что США продолжат "отстаивать основные права афганского народа – женщин и девочек – точно так же, как по всему миру".

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился.

Кроме иностранцев, срочно вылететь из страны пытаются и множество афганцев. В сети распространяются видео, как они пытались улететь, цепляясь за самолет вооруженных сил США, который взлетал в аэропорту Кабула.

17 августа "Талибан" дал первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещал, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердил всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявил, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

В Евросоюзе заявили, что будут сотрудничать с любым будущим афганским правительством при условии мирного урегулирования и уважения основных прав жителей Афганистана, включая женщин, молодежь и лиц, принадлежащих к меньшинствам.

Теги: Афганистан, Джо Байден, права человека, Талибан, талибы, женщины, наступление талибов в Афганистане 2021
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Группа "Кино" выступит в Киеве с концертом, продюсером которого является сын Виктора Цоя
Группа "Кино" выступит в Киеве с концертом, продюсером которого является сын Виктора Цоя
"Давно секса не было?", "Пик сексуальности". Мейхер на камеру поправила слетевшую бретельку
"Давно секса не было?", "Пик сексуальности". Мейхер на камеру поправила слетевшую бретельку
"Честно признаться, я больше ничего не хочу – ни концертов, ничего". Земфира заявила, что пандемия уничтожила ее профессию
"Честно признаться, я больше ничего не хочу – ни концертов, ничего". Земфира заявила, что пандемия уничтожила ее профессию
"Такая секси", "Мне бы вашу уверенность". Беременная модель Грэм выложила в сеть фото в бикини
"Такая секси", "Мне бы вашу уверенность". Беременная модель Грэм выложила в сеть фото в бикини
"Старый пень!", "Умора", "У них один стилист?". Джигурда назвал Волочкову богиней
"Старый пень!", "Умора", "У них один стилист?". Джигурда назвал Волочкову богиней
  "Не забывай, что я итальянец". Возлюбленный Харлан прокомментировал ее участие в "Танцах со звездами"
  "Не забывай, что я итальянец". Возлюбленный Харлан прокомментировал ее участие в "Танцах со звездами"
"Просто кошмар. Не могу поверить, что это мое тело". Анита Луценко рассказала о проблемах со здоровьем после того, как забросила тренировки
"Просто кошмар. Не могу поверить, что это мое тело". Анита Луценко рассказала о проблемах со здоровьем после того, как забросила тренировки
Эксперты сервиса RankQuality проверили производительность процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X
Эксперты сервиса RankQuality проверили производительность процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X PR
"Почему одних начинают хейтить, а другие могут ездить и на них не обращают внимания?" Бурмака высказалась о выступающих в РФ коллегах
"Почему одних начинают хейтить, а другие могут ездить и на них не обращают внимания?" Бурмака высказалась о выступающих в РФ коллегах
63-летняя Дедженерес показала тренировку с питомцем на балансировочной подушке
63-летняя Дедженерес показала тренировку с питомцем на балансировочной подушке
"Горжусь тобой, наша мамочка!!! Люблю тебя!" Горбунов показал фото с новорожденным ребенком от Осадчей
"Горжусь тобой, наша мамочка!!! Люблю тебя!" Горбунов показал фото с новорожденным ребенком от Осадчей
Фитнес-тренер Боржемская назвала три самых неблагоприятных сочетания продуктов
Фитнес-тренер Боржемская назвала три самых неблагоприятных сочетания продуктов
"Ужасно скучаю по тебе". Жена Андрея Шевченко поделилась в сети редкими снимками младшей сестры
"Ужасно скучаю по тебе". Жена Андрея Шевченко поделилась в сети редкими снимками младшей сестры
"Евровидение" не заканчивается никогда". Группа Gо-A выиграла Vision Music Awards в двух номинациях
"Евровидение" не заканчивается никогда". Группа Gо-A выиграла Vision Music Awards в двух номинациях
"Наша новая вселенная". Осадчая родила третьего ребенка. Известен пол. Первое фото нового члена семьи
"Наша новая вселенная". Осадчая родила третьего ребенка. Известен пол. Первое фото нового члена семьи
Мишина надела платье, которое Федишин засветила еще в январе. Фото
Мишина надела платье, которое Федишин засветила еще в январе. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Красивая женщина в памперсе на сцене", "Хочется слушать пение, а не пялиться в промежность". Лорак удивила подписчиков нарядом
"Красивая женщина в памперсе на сцене", "Хочется слушать пение, а не пялиться в промежность". Лорак удивила подписчиков нарядом
"Мама красавица, а дочь одели, как чучело". Сумская в платье собственного дизайна прошлась по красной дорожке кинофестиваля
"Мама красавица, а дочь одели, как чучело". Сумская в платье собственного дизайна прошлась по красной дорожке кинофестиваля
"Все, что они могут, ­– это красиво раздвигать ноги". Maruv презентовала новое видео
"Все, что они могут, ­– это красиво раздвигать ноги". Maruv презентовала новое видео
"Слишком", "Вареник вываливается", "Ух, какая киска", "Красивая грудь". Дорофеева снялась в стрингах
"Слишком", "Вареник вываливается", "Ух, какая киска", "Красивая грудь". Дорофеева снялась в стрингах
Экс-супруг Ани Лорак похвастался "фото, о котором мечтал 15 лет"
Экс-супруг Ани Лорак похвастался "фото, о котором мечтал 15 лет"
"Руку мою она так и не отпустила". 43-летний Ургант показал 21-летнюю падчерицу
"Руку мою она так и не отпустила". 43-летний Ургант показал 21-летнюю падчерицу
"Разве это нормально? Даже твоей дочери этот наряд уже поздно носить". Loboda снялась в миниатюрном комбинезоне
"Разве это нормально? Даже твоей дочери этот наряд уже поздно носить". Loboda снялась в миниатюрном комбинезоне
Мейхер оголила грудь и пресс. Фото
Мейхер оголила грудь и пресс. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS