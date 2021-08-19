В Афганистане талибы обстреляли участников митинга ко Дню Независимости, есть жертвы

По словам свидетеля Мохаммеда Салима из Асадабада, столицы провинции Кунар, неясно, были ли погибшие жертвами перестрелки или они умерли из-за давки, возникшей после обстрела.
В то же время телеканал Al Jazeera отмечает, что во время обстрела пострадало двое людей – мужчина и подросток. О погибших канал не сообщает.
Тем временем в столице Афганистана Кабуле продолжатся марши жителей, которые выступают против смены государственного флага на флаг "Талибана".
Today, a large number of people are marching in front of the entrance of the Presidential Palace ARG in Kabul Jan, in which a large number of women and youth are participating, chanting slogans in favor of their country and national flag.#IndependenceDayAfghanistan pic.twitter.com/wTIoQ2N0Kc— Ihtesham Afghan (@IhteshamAfghan) August 19, 2021
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос, и аэропорт отменил все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли говорила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.