В Афганистане талибы обстреляли участников митинга ко Дню Независимости, есть жертвы

По словам свидетеля Мохаммеда Салима из Асадабада, столицы провинции Кунар, неясно, были ли погибшие жертвами перестрелки или они умерли из-за давки, возникшей после обстрела.

В то же время телеканал Al Jazeera отмечает, что во время обстрела пострадало двое людей – мужчина и подросток. О погибших канал не сообщает.

Тем временем в столице Афганистана Кабуле продолжатся марши жителей, которые выступают против смены государственного флага на флаг "Талибана".