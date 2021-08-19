Меркель обсудила с Байденом ситуацию в Афганистане

"Канцлер Меркель подчеркнула необходимость разрешить как можно большему числу афганских граждан, поддержавших Германию, покинуть страну. Федеральный канцлер и президент Байден договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве, в том числе между Бундесвером и американскими силами безопасности в аэропорту Кабула. Они договорились вывезти как можно больше уязвимых людей", – сообщил Зайберт.

Меркель также обсуждала Афганистан в телефонных разговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, премьер-министром Пакистана Имраном Ханом и эмиром Катара Тамимом бин Хамад Аль Тани.

Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден и Меркель "высоко оценили постоянные усилия своего военного и гражданского персонала, который тесно сотрудничает в Кабуле по эвакуации своих граждан, уязвимых афганцев и отважных афганских граждан, которые в течение последних 20 лет неустанно трудились над обеспечением безопасности, укреплением мира и содействием развитию афганского народа".

"Они также обсудили необходимость тесной координации по оказанию гуманитарной помощи уязвимым афганцам в стране, а также поддержки соседних государств, и договорились продолжить планирование этой работы на предстоящей виртуальной встрече партнеров G7", – говорится в сообщении.