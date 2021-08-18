Беглый президент Афганистана опубликовал видеообращение, в котором объяснил, кто вынудил его уехать

В ролике Гани объяснил, что уехать из Кабула его вынудила служба безопасности. При этом он утверждает, что оставил в Афганистане свои активы и "конфиденциальные документы", опубликовала Al Jazeera перевод обращения беглого политика.

По словам Гани, его действия были продиктованы стремлением не превратить Кабул "во второй Йемен или Сирию".

Президент Афганистана также опроверг информацию российского посольства о том, что из Кабула Гани сбежал с машинами, полными денег. Политик отметил, что о безосновательности подобных учреждений можно узнать у таможенников и других представителей власти.