Беглый президент Афганистана нашелся в ОАЭ, Украина отправила в Кабул для эвакуации своих граждан военный самолет. Главное за день

Самолет ВСУ прилетел в Оман и ждет разрешения на эвакуацию украинцев из Афганистана Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Беглый президент Афганистана Гани нашелся в ОАЭ

Президент Афганистана Ашраф Гани, который бежал из страны после захвата талибами столицы, находится в Объединенных Арабских Эмиратах на гуманитарных основаниях, сообщило министерство иностранных дел ОАЭ. Перед этим министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади призывал Интерпол арестовать Гани.

Беглый президент, по данным СМИ, находится в столице ОАЭ Абу-Даби. Гани якобы попал в больницу сегодня и состояние его здоровья ухудшается.

Эвакуация из Кабула

Украина сегодня отправила в Кабул второй эвакуационный самолет – военно-транспортный Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных сил ВСУ. Военный борт сейчас стоит в Омане и ждет разрешения на эвакуацию граждан, так как сейчас нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, сообщали в Генштабе ВСУ. Еще один украинский эвакуационный самолет – гражданский – стоит в аэропорту Кабула и пока не может вылететь из-за запрета на полеты гражданской авиации.

Эвакуироваться из Афганистана хотят более 150 украинцев, около 80 человек (среди них восемь украинцев) Украина уже забрала в ночь на 16 августа.

Всего, по информации СМИ, из Афганистана за последние сутки забрали самолетами порядка 5 тыс. человек.

Украинские футбольные функционеры назначили и.о. главного тренера футбольной сборной

Исполком Украинской ассоциации футбола назначил Александра Петракова на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины. По данным журналиста журналист телеканалов "Футбол" Игоря Бурбаса, решение приняли в ночь на 18 августа, а перед этим до полуночи "ждали вестей из ОАЭ".

Петраков, который в 2019 году привел сборную U-20 к победе на чемпионате мира, пообещал сделать все от него зависящее, чтобы вывести национальную сборную на чемпионат мира в Катар.

Разумков созвал два внеочередных заседания Рады

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал два распоряжения о созыве внеочередной сессии парламента. Первое – 23 августа из-за Крымской платформы, второе – 24 августа, Рада будет рассматривать в первом чтении законопроект о большом гербе Украины.

Нападавших на журналиста "Букв" арестовали

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения обоим подозреваемым в избиении фотокорреспондента "Букв" Александра Кужельного. Одного – Никиту Губского арестовали, второго – Антона Голощапова – отправили под круглосуточный домашний арест.