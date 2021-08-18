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Разумков созвал внеочередное заседание Рады на День Независимости. Нардепы будут голосовать за большой герб Украины

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Рада 24 августа проведет два заседания
Рада 24 августа проведет два заседания
Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 18 августа подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии украинского парламента 24 августа, в день 30-летия независимости Украины.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Ольга Туний в Facebook. 

Разумков созвал заседание в связи с требованием президента Украины Владимира Зеленского. 

В распоряжении указано, что нардепы будут рассматривать проект закона о большом государственном гербе Украины. Заседание назначено на 14.20. 

https://www.facebook.com/olga.tuniy/posts/4143349742450350

Перед этим пройдет торжественное заседание Рады, оно начнется в 13.00.

Контекст:

Украина обрела независимость 24 августа 1991 года. В этом году страна будет отмечать ее 30-ю годовщину.

Перечень государственных символов определен ст. 20 Конституции Украины. К ним относятся флаг, гимн, а также большой и малый герб. Малый герб – золотой трезубец на синем фоне – был утвержден Верховной Радой в феврале 1992 года.

В Конституции указано, что главным элементом большого государственного герба является знак княжеского государства Владимира Великого (малый государственный герб Украины), но сам герб пока не утвержден.

25 августа 2020 года Рада поручила Кабмину провести конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины.

30 сентября Кабмин принял проект постановления о проведении конкурса. В нем сообщалось, что лучшие проекты большого государственного герба будут отмечены премиями: 100 тыс. грн, 50 тыс. грн и 30 тыс. грн.

19 ноября министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что победителем конкурса стал художник Алексей Кохан, соавтор малого герба. Третью премию получил коллектив авторов: Иван Турецкий, Лукьян Турецкий, Игорь Глоба, Дмитрий Дубилет, Иван Сварник. Вторую премию решили не присуждать никому.

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что жюри выбрало лучший эскиз большого государственного герба из того, что было представлено авторами. По его словам, среди гербов "не было ничего, что рядом стоит с совершенством малого государственного герба".

29 июня Зеленский внес в Раду как неотложный законопроект "О большом государственном гербе Украины". В этом законопроекте эскиз большого герба отличается от эскиза-победителя конкурса. На гербе изображен щит с золотым трезубцем, который держат: слева – лев, справа – воин-казак с ружьем. Государственный герб Украины размещен на синем пятистороннем щите, над щитом расположено изображение короны Ярослава Мудрого. Речь идет об одном из вариантов разработки коллектива под руководством Александра Ивахненко середины 1990-х годов, отмечает "Радіо Свобода".

Рада внесла проект закона о большом государственном гербе в повестку сессии 13 июля. Принять за основу и в целом законопроект Зеленского №5712 о большом государственном гербе Украины рекомендовал Раде парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

16 июля спикер парламента Дмитрий Разумков говорил, что в Раду не поступали обращения по поводу рассмотрения законопроекта о большом гербе Украины. Он отмечал, что Рада "включила этот вопрос в повестку дня сессии и сократила сроки подготовки законопроекта к рассмотрению в первом чтении".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, День Независимости, герб, Дмитрий Разумков, внеочередное заседание
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