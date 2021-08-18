Петраков: Сделаю все, чтобы вывести сборную Украины на чемпионат мира в Катаре

Петраков: Сплю я сейчас плохо, ведь принял ответственное решение Фото: uaf.ua

"В отборочном турнире чемпионата мира нужен результат. Осталось пять матчей. Каждая игра – как финальная, это не клубный футбол. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы вывести команду на чемпионат мира в Катаре… Сплю я сейчас плохо, ведь принял ответственное решение. Но я умею держать удар", – подчеркнул тренер.

По его словам, он решил расширить перечень игроков, вызванных на ближайший сбор. В основной список наставник сборной Украины добавил защитника чешской "Славии" Тараса Качарабу и нападающего донецкого "Шахтера" Даниила Сикана. В перечень резервистов Петраков добавил Сергея Булецу, который сейчас выступает в луганской "Заре".