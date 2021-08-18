"Легенда, а не тренер!" Футболист Александр Зинченко поблагодарил тренера Андрея Шевченко за работу со сборной

Александр Зинченко подчеркнул, что с детства мечтал познакомиться с Андреем Шевченко Фото: zinchenko_96 / Instagram

"С детства я даже мечтать не мог о личной встрече с вами и о том, что у меня будет возможность научиться футболу у вас. Большое спасибо вам и всем вашим фантастическим сотрудникам за все, что вы сделали для меня, для команды и для всей страны!" – подписал фото на английском Зинченко.

Пост футболиста за несколько часов собрал больше 100 тыс. лайков и 200 комментариев.

"Легенда, а не тренер!" – согласился m.lodjagin.

"Воссоединение двух поколений Украины", – написал англоязычный подписчик футболиста fut.equals.

"Благодарное сердце – суперважно!" – отметила liudmilaiastrembovich.