"Легенда, а не тренер!" Футболист Александр Зинченко поблагодарил тренера Андрея Шевченко за работу со сборной

"С детства я даже мечтать не мог о личной встрече с вами и о том, что у меня будет возможность научиться футболу у вас. Большое спасибо вам и всем вашим фантастическим сотрудникам за все, что вы сделали для меня, для команды и для всей страны!" – подписал фото на английском Зинченко.
Пост футболиста за несколько часов собрал больше 100 тыс. лайков и 200 комментариев.
"Легенда, а не тренер!" – согласился m.lodjagin.
"Воссоединение двух поколений Украины", – написал англоязычный подписчик футболиста fut.equals.
"Благодарное сердце – суперважно!" – отметила liudmilaiastrembovich.
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С июля 2016 года главным тренером сборной Украины был футболист Андрей Шевченко. Его единогласным решением избрал исполком футбольной федерации.
Ранее на Евро 2016 он входил в тренерский штаб украинской команды, помогая Михаилу Фоменко.
Под руководством тренера Шевченко сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).
1 августа Шевченко заявил о завершении контракта с УАФ и подтвердил намерение поработать клубным тренером.
Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что Шевченко и его тренерский штаб решили развивать свою карьеру на клубном уровне. 6 августа Павелко заявлял, что сборную возглавит украинский тренер.