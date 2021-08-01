"Я провел пять лет с главной командой страны". Шевченко заявил об окончании контракта со сборной Украины

Шевченко о работе в сборной Украины: Нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным Фото: EPA

"Сегодня истек мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол", – отметил Шевченко.

В сообщении тренер поблагодарил президента и исполком УАФ за возможность поработать со сборной Украины, а также футболистов и всех, "кто помогал и был причастен к команде".

"Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным. С верой в Украину", – подчеркнул Шевченко.