Бульвар Шоубиз
 
10 августа, 2021
 
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"Милашка". Жена футболиста Александра Зинченко показала фото новорожденной дочери

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О том, что Александр Зинченко и Влада Седан стали родителями, новости появились 1 августа
О том, что Александр Зинченко и Влада Седан стали родителями, новости появились 1 августа
Фото: v.lada_sedan / Instagram

Супруга игрока украинской сборной по футболу, полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко Влада Седан 10 августа опубликовала в Instagram фотографии новорожденной дочери Евы.

"Привет, ребята", – подписала снимки Седан.

Меньше чем за 10 минут пост телеведущей набрал больше 11 тыс. лайков.

"Милашка", – прокомментировал пост администратор фан-странички футболиста alexzinchenko_fan.

"Красотки", – написал vladusha_e_boy.

"Как это мило!" – считает ___yulia__l.

Контекст:

Зинченко и Седан расписались в марте 2020 года, свадьбу сыграли пять месяцев спустя, в начале августа. В июне 2021 года супруги сообщили, что ждут первенца. 1 августа стало известно, что у них родилась девочка. Родители назвали дочь Евой.

Настоящая фамилия Влады Седан – Щеглова, писало издание "Футбол 24". Она корреспондент на телеканале "Футбол 1/2".

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в июле 2016 года. По информации Spotrac, который специализируется на контрактах спортсменов, недельный оклад украинца составляет £20 тыс., что равняется £1,04 млн в год.

Теги: футбол, дети, семья, фото, футболист Александр Зинченко, Влада Седан, родители, девочка
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