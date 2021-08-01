"Такие эмоции заслуживают только лучшие родители". Футболист Зинченко и его жена раскрыли пол будущего ребенка

О том, что Влада Седан и Александр Зинченко впервые станут родителями стало известно в начале июня 2021 года Фото: zinchenko_96 / Instagram

"Мальчик или девочка?" – подписали оба видео.

На ролике супруги, держась за руки, выходят на пустое поле стадиона "Динамо" в Киеве. При этом глаза 24-летнего Зинченко завязаны желтой повязкой. Жена подводит его к воротам, украшенным голубыми и розовыми воздушными шарами, и снимает повязку. После футболист бьет мячом по одному из трех огромных воздушных шаров, подвешенных к верхней перекладине ворот. Шар разрывается и из него идет розовый дым. В конце на табло высвечивается надпись на английском: "Это девочка".

За час суммарно общее число просмотров ролик перевалило за 130 тыс.

"До слез и мурашек. Поздравляю", – оставила комментарий подписчица с ником anastasiabiloyss.

"Это самое милое видео, которое я только видела", – призналась nereta.viktoriiaaa

"Назовите девочку Зина! Будет топ", – посоветовал dubovik_vladik.

"Такие эмоции заслуживают только самые лучшие родители", – написала natalia_s17.

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