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01 августа, 2021
 
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"Такие эмоции заслуживают только лучшие родители". Футболист Зинченко и его жена раскрыли пол будущего ребенка

О том, что Влада Седан и Александр Зинченко впервые станут родителями стало известно в начале июня 2021 года
О том, что Влада Седан и Александр Зинченко впервые станут родителями стало известно в начале июня 2021 года
Фото: zinchenko_96 / Instagram

Самый молодой капитан в истории украинской сборной по футболу, полузащитник "Манчестер Сити", 24-летний Александр Зинченко и его жена, телеведущая Влада Седан 1 августа одновременно, каждый в своем аккаунте Instagram запостили видео, на котором раскрывается пол их первенца.

"Мальчик или девочка?" – подписали оба видео.

На ролике супруги, держась за руки, выходят на пустое поле стадиона "Динамо" в Киеве. При этом глаза 24-летнего Зинченко завязаны желтой повязкой. Жена подводит его к воротам, украшенным голубыми и розовыми воздушными шарами, и снимает повязку. После футболист бьет мячом по одному из трех огромных воздушных шаров, подвешенных к верхней перекладине ворот. Шар разрывается и из него идет розовый дым. В конце на табло высвечивается надпись на английском: "Это девочка".

За час суммарно общее число просмотров ролик перевалило за 130 тыс.

"До слез и мурашек. Поздравляю", – оставила комментарий подписчица с ником anastasiabiloyss.

"Это самое милое видео, которое я только видела", – призналась nereta.viktoriiaaa

"Назовите девочку Зина! Будет топ", – посоветовал dubovik_vladik.

"Такие эмоции заслуживают только самые лучшие родители", – написала natalia_s17.

Контекст:

Зинченко и Седан расписались в марте 2020 года, свадьбу сыграли пять месяцев спустя, в начале августа. В июне 2021 года супруги сообщили, что ждут первенца.

Настоящая фамилия Влады Седан – Щеглова, писало издание "Футбол 24". Она работала корреспондентом на телеканале "Футбол 1/2".

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в июле 2016 года. По информации Spotrac, который специализируется на контрактах спортсменов, недельный оклад украинца составляет £20 тыс., что равняется £1,04 млн в год.

Теги: футбол, футболист, семья, футболист Александр Зинченко, Влада Седан, девочка
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