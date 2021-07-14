"Девочку ждете?", "У Влады уже такой большой животик". Зинченко показал объятия с беременной женой на отдыхе возле бассейна

Зинченко и Влада Седан расписались весной 2020 года Фото: zinchenko_96 / Instagram

Жена футболиста позирует в кадре в красном слитном купальнике, стоя спиной к мужу. Зинченко запечатлен на фото в красных купальных шортах. Правой рукой он обнимает жену за живот, а левую положил ей на бедро.

"Такие милые, у Влады уже такой большой животик", – прокомментировали фото поклонники футболиста.

"Девочку ждете?" – поинтересовались пользователи сети. Зинченко на вопрос подписчиков не ответил.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)