"Девочку ждете?", "У Влады уже такой большой животик". Зинченко показал объятия с беременной женой на отдыхе возле бассейна

Жена футболиста позирует в кадре в красном слитном купальнике, стоя спиной к мужу. Зинченко запечатлен на фото в красных купальных шортах. Правой рукой он обнимает жену за живот, а левую положил ей на бедро.
"Такие милые, у Влады уже такой большой животик", – прокомментировали фото поклонники футболиста.
"Девочку ждете?" – поинтересовались пользователи сети. Зинченко на вопрос подписчиков не ответил.
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Зинченко и Влада Седан (настоящее имя – Владислава Щеглова) расписались в марте 2020 года, свадьбу сыграли пять месяцев спустя, в начале августа.
В июне 2021 года супруги сообщили, что ждут первенца. Пол ребенка пара пока не оглашала.