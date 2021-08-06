Жена капитана сборной Украины по футболу Зинченко показала, как муж встретил ее с дочкой из роддома

На снимках комната утопает в воздушных шарах и цветах белого и нежно-розового цветов. Из части шаров сложено имя новорожденной – Ева. А на одном из фото девочку держит на руках новоиспеченный отец Александр Зинченко.

"Как же папа красиво нас встречал", – подписала снимки Седан.

"Будьте счастливы, пусть ваша доченька вас радует", – пожелала iki.buryachenko.

"Как же мило. Саша – умничка!" – прокомментировала n_a_s_t_y_a_1990_.

"Ева будет очень красивой, глядя на вас", – написала __annusya_.