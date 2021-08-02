"Будет маленькая футболистка". Беременная жена капитана сборной Украины разрисовала живот под футбольный мяч

За 10 часов пост набрал больше 72 тыс. лайков и свыше 300 комментариев.

"Фотки нереально красивые", – прокомментировала фотосессию __iraaa06.

"Прикольная задумка", – написала zoot777.

"Очень мило и нежно", – оставила комментарий на английском _.an_anyaa_.

"Будет маленькая футболистка", – уверена 79_princess_49.

Ранее Зинченко и Седан раскрыли пол будущего ребенка.

Контекст:

Зинченко и Седан расписались в марте 2020 года, свадьбу сыграли пять месяцев спустя, в начале августа. В июне 2021 года супруги сообщили, что ждут первенца.

Настоящая фамилия Влады Седан – Щеглова, писало издание "Футбол 24". Она работала корреспондентом на телеканале "Футбол 1/2".

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в июле 2016 года. По информации Spotrac, который специализируется на контрактах спортсменов, недельный оклад украинца составляет £20 тыс., что равняется £1,04 млн в год.