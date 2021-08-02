"Родная, спасибо". Футболист Зинченко впервые стал отцом. Фото новорожденной

Зинченко и Влада Седан поженились в марте 2020 года Фото: zinchenko_96 / Instagram

На обнародованном снимке супруга футболиста с дочерью на груди запечатлена во время общения с Зинченко по видеосвязи.

"Родная, спасибо тебе. Вы – моя жизнь! 01.08.2021", – написал он.