На должность тренера сборной Украины по футболу рассматривают кандидатуру не только Реброва – журналист

"В приоритете на пост тренера является Ребров, после него идет Петраков. Но все будут решать во вторник, 17 августа", – сказал он.

В Twitter Бурбас объяснил, почему решение о новом тренере сборной Украинская ассоциация футбола (УАФ) примет на следующей неделе.

"Исполкома УАФ относительно нового тренера сборной завтра не будет. Все сместили. Теперь на следующий вторник. У Реброва сегодня финальные переговоры. Ни о каких отступных речи нет. Одна из преград по разрыву контракта – комиссионные, которые получили агенты и не хотят возвращать назад", – написал журналист.

Виконкому УАФ щодо нового тренера збірної завтра не буде. Все змістили. Тепер на наступний вівторок. У Реброва сьогодні фінальні перемовини. Ні про які відступні мови немає. Одна з перепон щодо розриву контракту - комісійні, які отримали агенти і не мають бажання повертати назад. — Igor Burbas (@iburbas) August 11, 2021