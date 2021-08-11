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Сборную Украины по футболу хотели возглавить иностранные тренеры, УАФ отказала – журналист

Де Бьяджи возглавляет сборную Азербайджана
Де Бьяджи возглавляет сборную Азербайджана
Фото: ЕРА

Украинская ассоциация футбола (УАФ) отказала желавшим стать тренером сборной Украины Юргену Клинсману из Германии и Джанни Де Бьязи из Италии. Об этом 11 августа сообщил в Twitter журналист телеканала "Футбол" Игорь Бурбас.

"Представители Клинсманна и Де Бьязи выходили на УАФ и предлагали рассмотреть их на должность тренера сборной. Им сразу же отказывали, даже не вступая в переговорный процесс. У национальной команды однозначно будет отечественный специалист", – написал он.

Также сегодня Meta-ratings.com.ua сообщил со ссылкой на собственные источники, что на связь с представителями УАФ выходил также Марко Абреру, представляющий интересы португальца Пауло Фонсеки, который в свое время тренировал донецкий "Шахтер".

Контекст:

1 августа о завершении контракта с УАФ заявил тренер украинской сборной Андрей Шевченко, он подтвердил намерение поработать клубным тренером.

Вероятными кандидатами на вакантную должность называли 47-летнего Сергея Реброва, который в июне подписал контракт с клубом "Аль-Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов, и 70-летнего Мирона Маркевича, который возглавляет комитет национальных сборных команд.

57-летний Клинсман последний раз тренировал немецкую "Герту", он ушел из нее в 2020 году.

65-летний Де Бьязи возглавляет сборную Азербайджана.

Теги: футбол, Германия, Италия, Андрей Шевченко, сборная Украины, Азербайджан, тренер, УАФ
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