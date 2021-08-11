Сборную Украины по футболу хотели возглавить иностранные тренеры, УАФ отказала – журналист

"Представители Клинсманна и Де Бьязи выходили на УАФ и предлагали рассмотреть их на должность тренера сборной. Им сразу же отказывали, даже не вступая в переговорный процесс. У национальной команды однозначно будет отечественный специалист", – написал он.

Представники Клінсмана та Де Б‘язі виходили на УАФ і пропонували розглянути їх на посаду тренера збірної. Їм одразу ж відмовляли, навіть не вступаючи в переговорний процес. У національної команди однозначно буде вітчизняний фахівець. — Igor Burbas (@iburbas) August 11, 2021

Также сегодня Meta-ratings.com.ua сообщил со ссылкой на собственные источники, что на связь с представителями УАФ выходил также Марко Абреру, представляющий интересы португальца Пауло Фонсеки, который в свое время тренировал донецкий "Шахтер".