Сборную Украины по футболу хотели возглавить иностранные тренеры, УАФ отказала – журналист

"Представители Клинсманна и Де Бьязи выходили на УАФ и предлагали рассмотреть их на должность тренера сборной. Им сразу же отказывали, даже не вступая в переговорный процесс. У национальной команды однозначно будет отечественный специалист", – написал он.
Представники Клінсмана та Де Б‘язі виходили на УАФ і пропонували розглянути їх на посаду тренера збірної. Їм одразу ж відмовляли, навіть не вступаючи в переговорний процес. У національної команди однозначно буде вітчизняний фахівець.— Igor Burbas (@iburbas) August 11, 2021
Также сегодня Meta-ratings.com.ua сообщил со ссылкой на собственные источники, что на связь с представителями УАФ выходил также Марко Абреру, представляющий интересы португальца Пауло Фонсеки, который в свое время тренировал донецкий "Шахтер".
1 августа о завершении контракта с УАФ заявил тренер украинской сборной Андрей Шевченко, он подтвердил намерение поработать клубным тренером.
Вероятными кандидатами на вакантную должность называли 47-летнего Сергея Реброва, который в июне подписал контракт с клубом "Аль-Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов, и 70-летнего Мирона Маркевича, который возглавляет комитет национальных сборных команд.
57-летний Клинсман последний раз тренировал немецкую "Герту", он ушел из нее в 2020 году.
65-летний Де Бьязи возглавляет сборную Азербайджана.