Исполком УАФ не назначил Реброва тренером сборной. 12 августа состоится очередное заседание комитета

"Члены исполкома УАФ поручили администрации УАФ и комитета национальных сборных команд провести переговоры с потенциальными кандидатами на должность главного тренера сборной Украины. И в срок до 12 августа 2021 года проинформировать исполком УАФ об их итогах", – говорится в сообщении.

Следующее заседание исполкома УАФ состоится 12 августа.

Контекст:

1 августа главный тренер сборной Андрей Шевченко заявил о завершении контракта с УАФ и подтвердил намерение поработать клубным тренером. Он был на этой должности с июля 2016 года.

Под руководством тренера Шевченко сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).

После ухода из сборной Андрея Шевченко СМИ называли его возможными преемниками главного тренера клуба "Аль-Айн" (ОАЭ) Реброва и главу комитета национальных сборных команд УАФ Маркевича.

Глава УАФ Андрей Павелко 6 августа заявил. что сборную возглавит украинский тренер, его имя назовут 9 августа.

Маркевич сообщал 7 августа, что завершает работу в УАФ. По его словам, новым тренером национальной футбольной команды страны станет Ребров.

47-летний Ребров подписал контракт с футбольным клубом "Аль-Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов 6 июня. 26 мая журналист Экрем Конур писал в Twitter, что "Аль-Айн" предложил Реброву трехлетний контракт из расчета $3,5 млн в год.

СМИ сообщали, что у Реброва есть проблемы с тем, чтобы разорвать контракт с клубом "Аль-Айн" и возглавить футбольную сборную страны.

Последним клубом Реброва был "Ференцварош" из Венгрии, за три сезона украинец трижды приводил команду к чемпионству.