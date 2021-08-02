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"Не исключаю, что Андрей может вернуться". Павелко подтвердил, что Шевченко покинул пост наставника сборной Украины

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Шевченко был назначен главным тренером сборной Украины по футболу в июле 2016 года
Шевченко был назначен главным тренером сборной Украины по футболу в июле 2016 года
Фото: ЕРА

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко 2 августа в Facebook подтвердил информацию, что Андрей Шевченко покидает пост главного тренера сборной Украины по футболу.

По словам президента УАФ, Шевченко и его тренерский штаб решили развивать свою карьеру на клубном уровне.

"Наша главная команда сделала огромный шаг вперед в своем развитии. Мы начали играть в современный, зрелищный футбол. Игрой сборной Украины под руководством Андрея Шевченко восхищались не только в Украине, но и во всем мире!.. В результате выступление сборной Украины на Евро 2020 стало отдельной яркой страницей украинского футбола. Первый в истории выход в плей-офф на чемпионатах Европы и итоговое место в восьмерке сильнейших команд континента – об этом мы только мечтали, когда Андрей Шевченко в 2016 году начинал свою работу во главе национальной команды", – сказал Павелко.

По его мнению, выбранная пять лет назад стратегия развития главной команды страны подтвердила свою правильность.

"Считаю, что эту работу нужно продолжить, и рассчитываю на то, что и Андрей Шевченко, и представители его тренерского штаба останутся в структуре УАФ в качестве консультантов и в дальнейшем. Не исключаю, что, приобретя опыт работы в клубе, Андрей Шевченко сможет вернуться на пост главного тренера сборной Украины. А сейчас я желаю Андрею успехов в тренерской работе!" – подчеркнул президент УАФ.

https://www.facebook.com/andriy.pavelko/posts/4145720242180259

Контекст:

Шевченко был назначен главным тренером сборной Украины по футболу в июле 2016 года. Его единогласным решением избрал исполком футбольной федерации.

Ранее на Евро 2016 он входил в тренерский штаб украинской команды, помогая Михаилу Фоменко.

Под руководством тренера Шевченко сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).

Комментируя вероятность своей отставки после поражения от сборной Англии, Шевченко говорил 4 июля на пресс-конференции, что после отчета за проделанную работу будет принимать решение о будущем.

1 августа Шевченко заявил о завершении контракта с УАФ и подтвердил намерение поработать клубным тренером.

В этот же день телеведущий Александр Денисов сказал, что на данный момент Шевченко не ведет переговоров с каким-либо клубом.

Теги: футбол, Украина, Андрей Шевченко, сборная Украины, Андрей Павелко, УАФ
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