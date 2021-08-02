"Не исключаю, что Андрей может вернуться". Павелко подтвердил, что Шевченко покинул пост наставника сборной Украины

Шевченко был назначен главным тренером сборной Украины по футболу в июле 2016 года Фото: ЕРА

По словам президента УАФ, Шевченко и его тренерский штаб решили развивать свою карьеру на клубном уровне.

"Наша главная команда сделала огромный шаг вперед в своем развитии. Мы начали играть в современный, зрелищный футбол. Игрой сборной Украины под руководством Андрея Шевченко восхищались не только в Украине, но и во всем мире!.. В результате выступление сборной Украины на Евро 2020 стало отдельной яркой страницей украинского футбола. Первый в истории выход в плей-офф на чемпионатах Европы и итоговое место в восьмерке сильнейших команд континента – об этом мы только мечтали, когда Андрей Шевченко в 2016 году начинал свою работу во главе национальной команды", – сказал Павелко.

По его мнению, выбранная пять лет назад стратегия развития главной команды страны подтвердила свою правильность.

"Считаю, что эту работу нужно продолжить, и рассчитываю на то, что и Андрей Шевченко, и представители его тренерского штаба останутся в структуре УАФ в качестве консультантов и в дальнейшем. Не исключаю, что, приобретя опыт работы в клубе, Андрей Шевченко сможет вернуться на пост главного тренера сборной Украины. А сейчас я желаю Андрею успехов в тренерской работе!" – подчеркнул президент УАФ.