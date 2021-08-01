"Сказал, что переговоров с клубами не имеет". Телеведущий "Футбол 1" рассказал о разговоре с Шевченко

"Сегодня я разговаривал с Андреем, и он сказал, что на этот момент не имеет переговоров с каким-либо клубом, но он еще раз подтвердил, что на самом деле имеет желание в будущем попробовать себя на клубном уровне", – сказал он.

Денисов утверждает, что Шевченко пообещал прилететь в Киев "после 11 августа" и в эфире программы "Большой футбол" ответить на вопросы.