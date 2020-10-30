Андрей Шевченко поделился совместным снимком со старшим сыном

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко 29 октября в Instagram опубликовал фото, на котором запечатлен в обнимку со своим старшим сыном. Он посвятил публикацию 16-летию Джордана.
"Мы гордимся тем, каким человеком ты растешь", – написал Шевченко.
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Happy 16th to our first, Jordan. We are very proud of the young man you are becoming and blessed to have you.
Шевченко женат на американской модели Кристен Пазик. Пара поженилась 14 июля 2004 года в Вашингтоне (США). Супруги воспитывают сыновей: Джордана (2004), Кристиана (2006), Александра (2012) и Райдера-Габриэля (2014).
14 июля супруги отмечали 16-ю годовщину семейной жизни.