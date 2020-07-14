16 лет вместе. Шевченко поздравил жену с годовщиной свадьбы

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в течение 16 лет женат на американской модели Кристен Пазик – пара зарегистрировала отношения 14 июля 2004 года.

Шевченко и Пазик женаты с 2004 года Фото: andriyshevchenko / Instagram

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко разместил на своей странице в Instagram снимок, на котором он запечатлен со своей женой – американской моделью Кристен Пазик.

"С 16-й годовщиной", – подписал он публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy 16th Anniversary Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko) 14 Июл 2020 в 3:04 PDT

Шевченко и Пазик поженились 14 июля 2004 года в Вашингтоне (США). Супруги воспитывают сыновей: Джордана (2004), Кристиана (2006), Александра (2012) и Райдера-Габриэля (2014).

Шевченко с сыновьями в 2018 году. Фото: andriyshevchenko / Instagram

Год назад Шевченко отпраздновал 15-ю годовщину семейной жизни с Пазик за праздничным столом.

"Удивительный семейный ужин, отмечаем 15-летие супружеской жизни", – подписал фото с женой экс-футболист.