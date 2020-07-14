16 лет вместе. Шевченко поздравил жену с годовщиной свадьбы

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко разместил на своей странице в Instagram снимок, на котором он запечатлен со своей женой – американской моделью Кристен Пазик.
"С 16-й годовщиной", – подписал он публикацию.
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Шевченко и Пазик поженились 14 июля 2004 года в Вашингтоне (США). Супруги воспитывают сыновей: Джордана (2004), Кристиана (2006), Александра (2012) и Райдера-Габриэля (2014).
Год назад Шевченко отпраздновал 15-ю годовщину семейной жизни с Пазик за праздничным столом.
"Удивительный семейный ужин, отмечаем 15-летие супружеской жизни", – подписал фото с женой экс-футболист.
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Amazing family dinner celebrating 15 years together. Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)