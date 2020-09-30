Андрей Шевченко показал, как сыновья поздравили его с 44-летием

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поделился в сети совместным фото с сыновьями.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко 29 сентября в день своего 44-летия разместил в Instagram фото, на котором запечатлен в компании своих сыновей за праздничным столом на фоне гелиевых шаров с надписью: "С Днем рождения, папа".

"Это был особенный день", – подписал фото Шевченко.

Шевченко женат на американской модели Кристен Пазик. Пара поженилась 14 июля 2004 года в Вашингтоне (США). Супруги воспитывают сыновей: Джордана (2004), Кристиана (2006), Александра (2012) и Райдера-Габриэля (2014).

14 июля супруги отмечали 16-ю годовщину семейной жизни.