Супруга Андрея Шевченко поделилась снимками семейного отдыха в Италии

Американская модель Кристен Пазик на своей странице в Instagram разместила серию снимков, на которых она запечатлена вместе с мужем Андреем Шевченко – главным тренером сборной Украины по футболу и четырьмя сыновьями.
"Лето-2020", – коротко подписала она публикацию, указав, что семья находится в Италии.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Шевченко и Пазик поженились 14 июля 2004 года в Вашингтоне (США). Супруги воспитывают сыновей: Джордана (2004), Кристиана (2006), Александра (2012) и Райдера-Габриэля (2014).
14 июля супруги отмечали 16-ю годовщину семейной жизни.