Супруга Андрея Шевченко поделилась снимками семейного отдыха в Италии

Кристен Пазик – жена главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко показала, как ее семья проводит отпуск на морском курорте в Италии.

У Шевченко и Пазик – четверо сыновей Фото: kristenpazik1 / instagram

Американская модель Кристен Пазик на своей странице в Instagram разместила серию снимков, на которых она запечатлена вместе с мужем Андреем Шевченко – главным тренером сборной Украины по футболу и четырьмя сыновьями.

"Лето-2020", – коротко подписала она публикацию, указав, что семья находится в Италии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Summer 2020 * Публикация от Kristen (@kristenpazik1) 17 Июл 2020 в 2:34 PDT

Шевченко и Пазик поженились 14 июля 2004 года в Вашингтоне (США). Супруги воспитывают сыновей: Джордана (2004), Кристиана (2006), Александра (2012) и Райдера-Габриэля (2014).

14 июля супруги отмечали 16-ю годовщину семейной жизни.