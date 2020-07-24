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24 июля, 2020
 
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Жена Андрея Шевченко показала, как изменилась ее фигура после рождения четверых детей

Кристен Пазик – 41-летняя жена главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко – поделилась снимками, на которых запечатлена в купальнике в разные периоды ее жизни.

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Шевченко и Пазик родители четверых сыновей
Шевченко и Пазик – родители четверых сыновей
Фото: kristenpazik1 / instagram

Жена главного тренера сборной Украины по футболку Андрея Шевченко модель Кристен Пазик на своей странице в Instagram показала, как выглядела ее фигура 15 лет назад после рождения первенца. 

Для сравнения Пазик также обнародовала снимок, сделанный в 2020 году. 

"На первом фото – как я выгляжу после рождения четверых детей, на втором – после первых родов", – подписала она публикацию. 

Шевченко и Пазик поженились 14 июля 2004 года в Вашингтоне (США). Супруги воспитывают сыновей: Джордана (2004), Кристиана (2006), Александра (2012) и Райдера-Габриэля (2014).

14 июля супруги отмечали 16-ю годовщину семейной жизни.

Теги: футбол, Украина, спорт, Андрей Шевченко
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