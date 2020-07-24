Жена Андрея Шевченко показала, как изменилась ее фигура после рождения четверых детей

Жена главного тренера сборной Украины по футболку Андрея Шевченко модель Кристен Пазик на своей странице в Instagram показала, как выглядела ее фигура 15 лет назад после рождения первенца.
Для сравнения Пазик также обнародовала снимок, сделанный в 2020 году.
"На первом фото – как я выгляжу после рождения четверых детей, на втором – после первых родов", – подписала она публикацию.
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I accept the black and white challenge from @hadas_fitlife First picture 2020 after four kids , second 2005 after one. Nominations will be coming on DM
Шевченко и Пазик поженились 14 июля 2004 года в Вашингтоне (США). Супруги воспитывают сыновей: Джордана (2004), Кристиана (2006), Александра (2012) и Райдера-Габриэля (2014).
14 июля супруги отмечали 16-ю годовщину семейной жизни.