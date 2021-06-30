Сапронов: Андрей Шевченко и Андрей Павелко. Я именно их считаю главными "виновниками" победы сборной

"Два Андрея. Я лично именно их считаю главными "виновниками" победы. Андрей Шевченко и Андрей Павелко. Нам повезло с Шевченко. Повезло, что он, человек, достигший в клубном футболе практически всего, поставил на кон свою репутацию, взявшись тренировать сборную Украины. Шаг за шагом из тех игроков, которые есть в Украине, он сделал команду. Которой мы гордимся! Нам повезло с Павелко. Повезло, что несмотря на наличие в украинском футболе разных "течений", разных олигархов, он создал боеспособную, конкурентоспособную, профессиональную команду единомышленников в Федерации (Ассоциации) футбола Украины. Чтобы это понимать, надо знать нюансы, детали, мелочи и внутреннюю кухню. Я ее знаю. Андрей (Павелко), ты крутой менеджер. Снимаю шляпу. Спасибо вам, Андреи, за сборную Украины", – написал Сапронов.

Контекст: В 1/8 финала Евро 2020 сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал турнира. 3 июля в Риме (Италия) команда сыграет против сборной Англии. Матч состоится в 22.00 на стадионе "Олимпико".