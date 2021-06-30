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Беседин больше не сыграет на Евро 2020, он едет в Киев на обследование – Шовковский

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Беседин получил травму ноги в ходе первого экстра-тайма и не смог продолжить игру
Беседин получил травму ноги в ходе первого экстра-тайма и не смог продолжить игру
Фото: ЕРА

Нападающий украинской сборной по футболу Артем Беседин, который в матче против Швеции получил травму, не будет принимать участие в дальнейших играх Евро 2020. Об этом ассистент тренера Александр Шовковский сообщил в Instagram.

"К сожалению, большие победы даются нам дорогой ценой. Мы не сможем больше рассчитывать в следующих матчах на помощь Артема Беседина, разве что на его поддержку, но и она будет для нас дополнительным стимулом. Мы все надеемся, что все обойдется и не будет сильных повреждений. Он вынуждено покидает расположение команды и возвращается в Киев, чтобы пройти полное обследование", – написал он и опубликовал запись момента игры, когда Беседин получил травму. 

Тренер сборной Андрей Шевченко на пресс-конференции после игры говорил, что Беседина в Глазго (Шотландия) уже осмотрели врачи. 

"Надеемся, что коленные связки не повреждены. Удар был очень серьезным. Мы расстроены этим моментом. Действительно, такое случается в футболе. Это один из очень тяжелых моментов, еще и на таком уровне. Артем прошел сложные испытания в последние годы. У него недавно родились дети. Мы все его поддерживаем, он с нами. Ребята будут играть против Англии еще и за Беседина", – цитирует Шевченко сайт Украинской ассоциации футбола. 

Шевченко уточнил, что сразу поле игры врачи занимались в основном Бесединым, состояние остальных игроков оценят позже. Сегодня команда вылетает в Рим, где состоится матч за выход в полуфинал со сборной Англии. 

Контекст:

Беседин получил травму в ходе первого экстра-таймаМаркус Даниэльсон в подкате ударил ему в колено, и рефери после просмотра повтора решил показать красную карточку шведу. Украинский футболист игру продолжить не смог, вместо него вышел Виктор Цыганков.

Даниэльсон после игры зашел в раздевалку и извинился перед украинцем, отмечает газета Dagens Nyheter.

Сборная Украины в матче со Швецией победила со счетом 1:2, поединок со сборной Англии состоится 3 июля на стадионе "Олимпико" в Риме.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: футбол, Андрей Шевченко, Александр Шовковский, Евро 2020, Артем Беседин
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