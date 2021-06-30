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Облились водой в прямом эфире. Гордон и Голованов отпраздновали победу Украины на Евро 2020. Видео

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Голованов (справа) и Гордон (слева) облились водой
Голованов (справа) и Гордон (слева) облились водой
Скриншот: Україна 24 / YouTube

Основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и ведущий канала "Украина 24" Василий Голованов в прямом эфире облились водой, празднуя победу украинской сборной на Евро 2020.

Гордон и Голованов в эфире программы "Время Голованова" вместе следили за матчем украинской сборной против Швеции. Журналисты, среди прочего, обсудили поражение сборной России на Евро. Гордон отметил, что он радовался этому факту.

"Это большая политика, и любая победа сборной России по футболу – это победа Кремля и лично [президента России Владимира] Путина. Конечно, радовался", – сказал Гордон.

На вопрос ведущего, за кого болеют россияне после проигрыша своей сборной на Евро, Гордон ответил, что за Украину.

"Подавляющее большинство россиян болеет за Украину, как бы ни странно звучали мои слова", – сказал Гордон.

Скриншот: Україна 24 / YouTube
Скриншот: Україна 24 / YouTube

Гордон пообещал, что если Украина выиграет матч, то он выльет на себя стакан воды, и слово свое сдержал.

Скриншот: Україна 24 / YouTube
Скриншот: Україна 24 / YouTube

Когда прозвучал финальный свисток матча и стало ясно, что Украины выиграла со счетом 2:1, Голованов и Гордон отпраздновали победу, вылив на себя по стакану воды.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Основное время матча Украина – Швеция закончилось со счетом 1:1. На второй компенсированной минуте второго экстра-тайма украинец Артем Довбик забил решающий гол – и Украина победила в матче.

Подробнее о ходе матча Швеция – Украина можно прочесть в текстовой онлайн-трансляции.

В четвертьфинале Евро 2020 сборная Украины сыграет против национальной сборной Англии. Поединок состоится 3 июля на стадионе "Олимпико" в Риме.

Теги: футбол, Дмитрий Гордон, Украина, Евро 2020, Василий Голованов
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