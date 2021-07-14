"С 17-летием, моя любовь". Андрей Шевченко поздравил свою жену с розовой свадьбой

Кристен Пазик и Андрей Шевченко поженились 14 июля 2004 года в Вашингтоне. Они воспитывают четырех сыновей Фото: Andriy Shevchenko / Facebook

Поздравительный пост 44-летний спортсмен разместил 14 июля на своей странице в Facebook.

"С 17-летием, моя любовь. Спасибо, что делаешь каждое мгновение вместе особенным и спасибо, что ты всегда рядом, я всегда буду рядом с тобой. Люблю тебя", – написал Шевченко на английском и приложил совместное фото с 42-летней Пазик.

Меньше чем за час пост собрал почти 15 тыс. лайков и больше полусотни комментариев. Пользователи соцсети поздравили пару с годовщиной и пожелали "совета и любви".

"Андрей, вы большие молодцы, что через года сохраняете любовь и уважение друг к другу! Желаю вам здоровья, любви и взаимопонимания на много десятилетий", – оставила комментарий Натали Боряк.

Чуть раньше Пазик поздравила мужа с годовщиной бракосочетания. "Поздравляю с годовщиной моего единственного и неповторимого. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Я люблю тебя", – написала она.