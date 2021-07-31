"Ласкаво просимо". Форвард сборной Украины Яремчук стал игроком португальской "Бенфики"

Яремчук подписал контракт с "Бенфикой" до 2026 года Фото: Sport Lisboa e Benfica / Facebook

В воскресенье состоится презентация украинского форварда.

По информации A Bola, "Бенфика" заплатила предыдущему клубу Яремчука – бельгийскому "Генту" – €17 млн за 75% экономических прав на 25-летнего игрока. В контракте Яремчука также прописана клаусула в размере €100 млн.

В Facebook опубликован видеоролик с участием Яремчука и президента "Бенфики", легенды португальского футбола Руя Кошты. Начинается он со слов: "Ласкаво просимо".