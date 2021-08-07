Новым тренером сборной Украины назначат Реброва – Маркевич

"Хочу пожелать Сергею Реброву, которого 9 августа назначат новым главным тренером национальной сборной Украины, успехов. Он на мою поддержку всегда может рассчитывать", – сказал Маркевич.

Вместе с тем, он сообщил, что завершает работу на посту главы комитета национальных сборных Украины Украинской ассоциации футбола.

"Я считаю, что верой и правдой служил украинскому футболу пять лет, занимая эту должность в УАФ. За это время национальная сборная Украины завоевала право выступать в финальной части чемпионата Европы, где финишировала в восьмерке лучших, молодежная сборная стала чемпионом мира, успехов добивались и сборные других возрастных групп. Также важно, что в рядах сборных прогрессировали молодые футболисты, которые сейчас на виду даже в именитых зарубежных клубах. Я благодарен всем, кто все эти годы поддерживал меня. Однако после окончания чемпионата Европы меня все чаще преследовала мысль, что я еще не сказал своего последнего слова как тренер. Поэтому и решил, что с работой функционера пора заканчивать", – заявил он.