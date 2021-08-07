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Новым тренером сборной Украины назначат Реброва – Маркевич

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Ребров подписал контракт с "Аль-Айн" из ОАЭ 6 июня
Ребров подписал контракт с "Аль-Айн" из ОАЭ 6 июня
Фото: EPA

Заслуженный тренер, бывший наставник сборной Украины по футболу Мирон Маркевич заявил, что новым тренером национальной футбольной команды страны станет тренер клуба "Аль-Айн" (ОАЭ) Сергей Ребров. Об этом Маркевич сказал в комментарии Meta-ratings 7 августа.

"Хочу пожелать Сергею Реброву, которого 9 августа назначат новым главным тренером национальной сборной Украины, успехов. Он на мою поддержку всегда может рассчитывать", – сказал Маркевич.

Вместе с тем, он сообщил, что завершает работу на посту главы комитета национальных сборных Украины Украинской ассоциации футбола.

"Я считаю, что верой и правдой служил украинскому футболу пять лет, занимая эту должность в УАФ. За это время национальная сборная Украины завоевала право выступать в финальной части чемпионата Европы, где финишировала в восьмерке лучших, молодежная сборная стала чемпионом мира, успехов добивались и сборные других возрастных групп. Также важно, что в рядах сборных прогрессировали молодые футболисты, которые сейчас на виду даже в именитых зарубежных клубах. Я благодарен всем, кто все эти годы поддерживал меня. Однако после окончания чемпионата Европы меня все чаще преследовала мысль, что я еще не сказал своего последнего слова как тренер. Поэтому и решил, что с работой функционера пора заканчивать", – заявил он.

Контекст:

1 августа главный тренер сборной Андрей Шевченко заявил о завершении контракта с УАФ и подтвердил намерение поработать клубным тренером. Он был на этой должности с июля 2016 года. 

Под руководством тренера Шевченко сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).

После ухода из сборной Андрея Шевченко СМИ называли его возможными преемниками главного тренера клуба "Аль-Айн" (ОАЭ) Реброва и главу комитета национальных сборных команд УАФ Маркевича.  

Глава УАФ Андрей Павелко 6 августа заявил. что сборную возглавит украинский тренер, его имя назовут 9 августа.

47-летний Ребров подписал контракт с футбольным клубом "Аль-Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов 6 июня. 26 мая журналист Экрем Конур писал в Twitter, что "Аль-Айн" предложил Реброву трехлетний контракт из расчета $3,5 млн в год.

Последним клубом Реброва был "Ференцварош" из Венгрии, за три сезона украинец трижды приводил команду к чемпионству.

Теги: футбол, Андрей Шевченко, Мирон Маркевич, сборная Украины, Сергей Ребров, Андрей Павелко, УАФ
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