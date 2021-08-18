Исполком УАФ назначил Петракова и.о. главного тренера сборной Украины по футболу

Петраков (слева) в 2019 году возглавлял сборную U-20, которая стала чемпионом мира Фото: Василь Орлецький / Facebook

"До полуночи в Доме футбола ждали вестей из Эмиратов [ОАЭ]. Дождались и только после этого решением исполкома назначили Петракова и.о. главного тренера сборной", – отметил Бурбас.

До опівночі у Будинку Футболу чекали звісток з Еміратів. Дочекалися і лиш після цього рішенням Виконкому призначили Петракова в.о. головного тренера збірної. Успіхів Васильовичу! * — Igor Burbas (@iburbas) August 17, 2021

Информацию о назначении Петракова подтвердил в Facebook вице-президент УАФ Василий Орлецкий.

"Поздравляю Александра Васильевича Петракова с назначением на должность главного тренера национальной сборной Украины. Удачи и побед!", – написал Орлецкий.

Член исполкома УАФ, нардеп от "Батьківщини" Вадим Ивченко подчеркнул в Facebook, что один из кандидатов на должность тренера национальной команды Сергей Ребров поддержал решение о назначении Петракова.

"Ждем, когда он [Ребров] уладит свои отношения с нынешним клубом" – добавил Ивченко.