ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Исполком УАФ назначил Петракова и.о. главного тренера сборной Украины по футболу

Петраков (слева) в 2019 году возглавлял сборную U-20, которая стала чемпионом мира
Петраков (слева) в 2019 году возглавлял сборную U-20, которая стала чемпионом мира
Фото: Василь Орлецький / Facebook

Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) назначил Александра Петракова на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины. Об этом в ночь на 18 августа сообщил в Twitter журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас.

"До полуночи в Доме футбола ждали вестей из Эмиратов [ОАЭ]. Дождались и только после этого решением исполкома назначили Петракова и.о. главного тренера сборной", – отметил Бурбас.

Информацию о назначении Петракова подтвердил в Facebook вице-президент УАФ Василий Орлецкий.

"Поздравляю Александра Васильевича Петракова с назначением на должность главного тренера национальной сборной Украины. Удачи и побед!", – написал Орлецкий.

Член исполкома УАФ, нардеп от "Батьківщини" Вадим Ивченко подчеркнул в Facebook, что один из кандидатов на должность тренера национальной команды Сергей Ребров поддержал решение о назначении Петракова.

"Ждем, когда он [Ребров] уладит свои отношения с нынешним клубом" – добавил Ивченко.

https://www.facebook.com/vadym.ivchenko/posts/4634037479963131

Контекст:

С июля 2016 года главным тренером сборной Украины был футболист Андрей Шевченко. Его единогласным решением избрал исполком футбольной федерации.

Ранее на Евро 2016 он входил в тренерский штаб украинской команды, помогая Михаилу Фоменко.

Под руководством тренера Шевченко сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).

1 августа Шевченко заявил о завершении контракта с УАФ и подтвердил намерение поработать клубным тренером.

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что Шевченко и его тренерский штаб решили развивать свою карьеру на клубном уровне. 6 августа Павелко заявлял, что сборную возглавит украинский тренер.

Мирон Маркевич, который был главой комитета национальных сборных команд УАФ с июля 2016 года, сообщил 7 августа, что завершает работу в футбольной ассоциации. Он говорил, что новым тренером национальной футбольной команды станет Ребров.

Ожидалось, что нового тренера сборной назначат на исполкоме УАФ 9 августа, но на заседании комитета обсудили только кандидатуры. Следующее заседание исполкома УАФ должно было состоятся 12 августа, но его перенесли на 17 августа.

Ребров подписал контракт с "Аль-Айном" 6 июня. СМИ сообщали, что у тренера есть проблемы с тем, чтобы разорвать соглашение с этим клубом. Отмечалось, что если Реброву не удастся договорится с "Аль-Айном", национальную команду может возглавить тренер юношеских сборных страны Александр Петраков. Он – второй в списке кандидат.

Петраков в 2019 году возглавлял сборную U-20, которая стала чемпионом мира.

После трех туров в отборочной группе D к чемпионату мира 2022 года сборная Украины с тремя очками идет на втором месте среди пяти команд. Лидируют чемпионы мира французы – семь очков.

Теги: футбол, Украина, сборная Украины, Сергей Ребров, Вадим Ивченко, комитет, тренер, УАФ, назначение, заседание, Александр Петраков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Что такое женская притягательность?" Мишина показала, как принимает ванну и бреет ноги
"Что такое женская притягательность?" Мишина показала, как принимает ванну и бреет ноги
"Вот что значит "дорогая женщина". Альбина Джанабаева показала свое фото в кабриолете
"Вот что значит "дорогая женщина". Альбина Джанабаева показала свое фото в кабриолете
"Фантастическая жена и мать!" Фото 75-летнего Сталлоне с женой набрало четверть миллиона лайков
"Фантастическая жена и мать!" Фото 75-летнего Сталлоне с женой набрало четверть миллиона лайков
"Папина копия", "Как две капли воды". Ляшко показал сына, которому исполнился год и три месяца. Фото
"Папина копия", "Как две капли воды". Ляшко показал сына, которому исполнился год и три месяца. Фото
  Как избавиться от похмелья: инструкция, лайфхаки и научные данные
  Как избавиться от похмелья: инструкция, лайфхаки и научные данные
"Ваше счастье, что он не убил вас". Могилевская поддержала Беленюка после попытки неизвестных втянуть его в расистский скандал
"Ваше счастье, что он не убил вас". Могилевская поддержала Беленюка после попытки неизвестных втянуть его в расистский скандал
Старший сын Павлика презентовал трек на русском языке
Старший сын Павлика презентовал трек на русском языке
Бывшая участница "ВИА Гры", певица Layah, на камеру облизала свою ногу
Бывшая участница "ВИА Гры", певица Layah, на камеру облизала свою ногу
"Совсем взрослая". Автор студии "Квартал 95" Жидков показал 17-летнюю дочь
"Совсем взрослая". Автор студии "Квартал 95" Жидков показал 17-летнюю дочь
"Попа понравилась". Ласточкин крупным планом сфотографировал женские ягодицы в присутствии жены
"Попа понравилась". Ласточкин крупным планом сфотографировал женские ягодицы в присутствии жены
"Молитесь на нее, она богиня!" Сергей Бабкин показал "Чудо-Женщину", которая набирает много лайков
"Молитесь на нее, она богиня!" Сергей Бабкин показал "Чудо-Женщину", которая набирает много лайков
65-летняя Долина засветила фигуру на российском пляже
65-летняя Долина засветила фигуру на российском пляже
"Кровь из ушей", "Зачем? Вы ж петь не умеете". Волочкова показала, как готовится к презентации своего нового альбома
"Кровь из ушей", "Зачем? Вы ж петь не умеете". Волочкова показала, как готовится к презентации своего нового альбома
"Красивые глаза", "Так горячо". Онопка снялась в прозрачном мини-платье без белья
"Красивые глаза", "Так горячо". Онопка снялась в прозрачном мини-платье без белья
17 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
17 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
44-летний Блум позировал в людном месте абсолютно голым. Его возлюбленная Перри отреагировала на откровенные фото
44-летний Блум позировал в людном месте абсолютно голым. Его возлюбленная Перри отреагировала на откровенные фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"А разве бывают королевы с голой жопой?" Никитюк засветила ягодицы, отдыхая на яхте
"А разве бывают королевы с голой жопой?" Никитюк засветила ягодицы, отдыхая на яхте
"Сынок как юный цесаревич времен Николаевской России". Брухунова показала сына от 75-летнего Петросяна
"Сынок как юный цесаревич времен Николаевской России". Брухунова показала сына от 75-летнего Петросяна
"Мама красавица, а дочь одели, как чучело". Сумская в платье собственного дизайна прошлась по красной дорожке кинофестиваля
"Мама красавица, а дочь одели, как чучело". Сумская в платье собственного дизайна прошлась по красной дорожке кинофестиваля
В сети показали, как на самом деле выглядит 50-летняя Орбакайте в купальнике
В сети показали, как на самом деле выглядит 50-летняя Орбакайте в купальнике
"Королева", "Богиня". Звезда "Великолепного века" снялась в новой фотосессии
"Королева", "Богиня". Звезда "Великолепного века" снялась в новой фотосессии
"Все, что они могут, ­– это красиво раздвигать ноги". Maruv презентовала новое видео
"Все, что они могут, ­– это красиво раздвигать ноги". Maruv презентовала новое видео
"Оля – богиня пляжа", "Вот это тело", "Бомбический пресс". Полякова позировала на яхте в белом бикини
"Оля – богиня пляжа", "Вот это тело", "Бомбический пресс". Полякова позировала на яхте в белом бикини
Клопотенко с родителями не смог пообедать в собственном ресторане. Что случилось?
Клопотенко с родителями не смог пообедать в собственном ресторане. Что случилось?
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS