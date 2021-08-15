Ребров не смог договориться о разрыве контракта с клубом из ОАЭ, сборную Украины возглавит Петраков – СМИ

Петраков выигрывал чемпионат мира с младшими футболистами Фото: uaf.ua

По данным издания, 64-летнего украинца Петракова как нового тренера национальной сборной представят 17 августа на заседании исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Украинский специалист Сергей Ребров, которого ранее называли наиболее вероятным кандидатом на вакантную должность главного тренера, не смог договориться с клубом "Аль-Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов, где он сейчас работает, о разрыве контракта, пишут журналисты.

Одним из помощников Петракова в национальной сборной станет Андрей Анненков, с которым они вместе привели украинскую юношескую сборную к победе на чемпионате мира 2019 года.