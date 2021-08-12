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Ребров заявил, что был бы счастлив возглавить сборную Украины, но связан контрактом с клубом

Ребров отметил, что готов тренировать сборную Украины
Ребров отметил, что готов тренировать сборную Украины
Фото: نادي العين لكرة القدم / Facebook

Главный тренер ФК "Аль-Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов Сергей Ребров заявил, что был бы счастлив возглавить национальную сборную Украины по футболу, но пока должен придерживаться действующего контракта с клубом. Реброва 12 августа процитировала пресс-служба "Аль-Айна".

"Я был бы, безусловно, счастлив, если бы взялся тренировать сборную своей страны, но у меня есть контракт, и в случае, если клуб решит, что я должен уйти, то я обязательно возьму на себя задачу тренировать национальную команду моей страны", – отметил Ребров.

Контекст:

СМИ называли 47-летнего Реброва главным претендентом на должность тренера сборной Украины после ухода из команды Андрея Шевченко.

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко 6 августа заявлял, что сборную возглавит украинский тренер.

Мирон Маркевич, который был главой комитета национальных сборных команд УАФ с июля 2016 года, сообщил 7 августа, что завершает работу в футбольной ассоциации. По его словам, новым тренером национальной футбольной команды станет Ребров.

Ожидалось, что нового тренера сборной назначат на исполкоме УАФ 9 августа, но на заседании комитета обсудили только кандидатуры. Следующее заседание исполкома УАФ должно было состоятся сегодня, но его перенесли на 17 августа.

Ребров подписал контракт с "Аль-Айном" 6 июня. СМИ сообщали, что у тренера есть проблемы с тем, чтобы разорвать соглашение с этим клубом.

Если Реброву не удастся договорится с "Аль-Айном", национальную команду может возглавить тренер юношеских сборных страны Александр Петраков. Он – второй в списке кандидат, отмечали СМИ.

Теги: футбол, Украина, ОАЭ, сборная Украины, Сергей Ребров, тренер, УАФ, соглашение
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