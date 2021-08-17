Исполком УАФ сегодня рассмотрит вопрос назначения главного тренера сборной Украины

"Сегодня в 16.00 состоится заседание исполкома", – сообщил Городчук.

Контекст:

С июля 2016 года главным тренером сборной Украины был футболист Андрей Шевченко. Его единогласным решением избрал исполком футбольной федерации.

Ранее на Евро 2016 он входил в тренерский штаб украинской команды, помогая Михаилу Фоменко.

Под руководством тренера Шевченко сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).

1 августа Шевченко заявил о завершении контракта с УАФ и подтвердил намерение поработать клубным тренером.

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что Шевченко и его тренерский штаб решили развивать свою карьеру на клубном уровне. Павелко не исключает, что после работы с клубом Шевченко вернется на пост главного тренера сборной Украины.

Название команды, с которой Шевченко может начать сотрудничество после сборной, не называют. Телеведущий Александр Денисов после разговора с Шевченко 1 августа сказал, что на данный момент он не ведет переговоров с каким-либо клубом.

По данным журналиста телеканала "Футбол" Игоря Бурбаса, новым наставником главной команды страны станет нынешний тренер юношеских сборных Александр Петраков.

После трех туров в отборочной группе D к чемпионату мира 2022 года сборная Украины с тремя очками идет на втором месте среди пяти команд. Лидируют чемпионы мира французы – семь очков.