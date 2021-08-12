Только на украинском: форвард сборной Украины Яремчук отказался давать видеоинтервью российскому журналисту

Он рассказал, что после игры ему удалось проникнуть к автобусу "Бенфики" и "чуть-чуть поговорить с Романом Яремчуком".

"Местные копы вошли в положение и не стали меня щемить. Жалко, что Роман отказался пообщаться на камеру. Видео можно было снимать только при условии разговора на украинском языке, которого я не знаю", – написал Алланазаров.

Яремчук ответил на вопросы Алланазарова для текстового варианта интервью, оно опубликовано на сайте российского издания 11 августа. В кратком разговоре украинец прокомментировал причины поражения "Спартака", а также детали своего перехода в португальский клуб. По словам Яремчука, об интересе "Бенфики" он узнал от бывшего тренера сборной Андрея Шевченко.

В дебютном матче в составе "Бенфики" против московского "Спартака" Яремчук отличился результативным действием. Его удар в концовке поединка привел к автоголу в ворота российского клуба.

"Бенфика" победила "Спартак" со счетом 2:0 и по сумме двух поединков (в Москве португальский клуб также был сильнее – 2:0) вышла в плей-офф Лиги чемпионов, отмечается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В четвертом раунде квалификации Лиги чемпионов "Бенфика" сыграет против ПСВ из Нидерландов.