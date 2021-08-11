Удар Яремчука привел к автоголу московского "Спартака" в Лиге чемпионов. Украинец дебютировал в "Бенфике"

Яремчук провел первый матч в составе "Бенфики" Фото: SL Benfica / Twitter

Украинец вышел на поле на 64 минуте матча вместо Гонсало Рамоса при счете 1:0 в пользу португальского клуба (на 58 минуте отличился Жоао Мариу). Это был дебют Яремчука в составе "Бенфики" после прихода в команду.

В концовке поединка украинец поучаствовал во втором голе "Бенфики". После удара Яремчука мяч рикошетом от защитника "Спартака" влетел у ворота российского клуба. В протоколе УЕФА забитый мяч засчитали как автогол Самюэля Жиго.

Видеообзор поединка "Бенфика" – "Спартак" опубликован на YouTube-канале португальского клуба.

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Видео: Sport Lisboa e Benfica / YouTube

После матча Яремчук в комментарии клубному телеканалу поблагодарил за поддержку тренеру и фанатам, пишет A Bola.

По словам украинца, сыграть за "Бенфику" "было невероятно". Яремчук отметил, что "каждый день хочет тренироваться все больше, чтобы забить много голов".