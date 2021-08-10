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"Шахтер" во второй раз обыграл "Генк" и пробился в плей-офф раунда Лиги чемпионов

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"Шахтер" дважды победил "Генк" с одинаковым счетом 2:1
"Шахтер" дважды победил "Генк" с одинаковым счетом 2:1
Фото: FC SHAKHTAR DONETSK / Twitter

Донецкий "Шахтер" 10 августа со счетом 2:1 победил бельгийский клуб "Генк" в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Шахтер" на НСК "Олимпийский" в Киеве забил первым на 27-й минуте поединка.

В ходе контратаки бразилец Додо отдал передачу соотечественнику Тете, последний отпасовал на Лассину Траоре, удар которого с близкого расстояния был точным – 1:0.

Удвоил преимущество дончан Маркос Антонио на 76-й минуте игры. Удар Траоре принял на себя защитник бельгийского клуба, после чего мяч оказался у бразильца, который не сплоховал – несильным ударом отправил его в сетку ворот "Генка".     

Гол престижа бельгийцы провели в концовке поединка, отличился Сирил Дессерс.

2:1 – "Шахтер" пробился в плей-офф раунда Лиги Чемпионов. Соперником дончан станет клуб "Монако" из Франции.

"Монегаски" дважды победили чешскую "Спарту" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов – 2:0 и 3:1, отмечается на сайте УЕФА.  

Первый поединок против "Монако" "Шахтер" сыграет во Франции 17 августа, начало в 22.00. Ответная игра в Украине – 25 августа (в 22.00).

Контекст:

В первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов "Шахтер" победил "Генк" в Бельгии со счетом 2:1.

Теги: футбол, Украина, Франция, Бельгия, УЕФА, Лига чемпионов, Монако, Шахтер Донецк, плей-офф, НСК Олимпийский, Генк
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