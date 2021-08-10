"Шахтер" во второй раз обыграл "Генк" и пробился в плей-офф раунда Лиги чемпионов

"Шахтер" на НСК "Олимпийский" в Киеве забил первым на 27-й минуте поединка.

В ходе контратаки бразилец Додо отдал передачу соотечественнику Тете, последний отпасовал на Лассину Траоре, удар которого с близкого расстояния был точным – 1:0.

Удвоил преимущество дончан Маркос Антонио на 76-й минуте игры. Удар Траоре принял на себя защитник бельгийского клуба, после чего мяч оказался у бразильца, который не сплоховал – несильным ударом отправил его в сетку ворот "Генка".

Гол престижа бельгийцы провели в концовке поединка, отличился Сирил Дессерс.

2:1 – "Шахтер" пробился в плей-офф раунда Лиги Чемпионов. Соперником дончан станет клуб "Монако" из Франции.

"Монегаски" дважды победили чешскую "Спарту" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов – 2:0 и 3:1, отмечается на сайте УЕФА.

Первый поединок против "Монако" "Шахтер" сыграет во Франции 17 августа, начало в 22.00. Ответная игра в Украине – 25 августа (в 22.00).