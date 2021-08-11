"Бенфикачук". Англоязычную страницу "Бенфики" в Twitter после победы над "Спартаком" переименовали в честь Яремчука

"Бенфика" победила россиян со счетом 2:0 и вышла в плей-офф Лиги чемпионов, отмечается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Видеообзор поединка "Бенфика" – "Спартак" опубликован на YouTube-канале португальского клуба.
После матча болельщики "Бенфики" начали просить фото нового форварда команды Яремчука в англоязычном Twitter португальского клуба.
Их просьбы были услышаны – название страницы "Бенфики" в соцсети переименовали в "Бенфикачук".
В клубе сравнили фанатов "Бенфики" с эпизодом из мультфильма "В поисках Немо" с чайками, которые выкрикивали: "Chuk, Chuk, Chuk, Chuk!"
August 10, 2021
В четвертом раунде квалификации Лиги чемпионов "Бенфика" сыграет против ПСВ из Нидерландов.
Яремчук перешел в "Бенфику" из бельгийского "Гента".
По информации A Bola, "Бенфика" заплатила "Генту" €17 млн за 75% экономических прав на 25-летнего украинца. В контракте Яремчука также прописана клаусула в размере €100 млн.