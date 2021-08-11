"Бенфикачук". Англоязычную страницу "Бенфики" в Twitter после победы над "Спартаком" переименовали в честь Яремчука

Удар Яремчука привел к автоголу в ворота московского "Спартака" Фото: SL Benfica / Twitter

"Бенфика" победила россиян со счетом 2:0 и вышла в плей-офф Лиги чемпионов, отмечается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Видеообзор поединка "Бенфика" – "Спартак" опубликован на YouTube-канале португальского клуба.

После матча болельщики "Бенфики" начали просить фото нового форварда команды Яремчука в англоязычном Twitter португальского клуба.

Их просьбы были услышаны – название страницы "Бенфики" в соцсети переименовали в "Бенфикачук".

Скриншот: twitter.com/SLBenfica_EN

В клубе сравнили фанатов "Бенфики" с эпизодом из мультфильма "В поисках Немо" с чайками, которые выкрикивали: "Chuk, Chuk, Chuk, Chuk!"

В четвертом раунде квалификации Лиги чемпионов "Бенфика" сыграет против ПСВ из Нидерландов.