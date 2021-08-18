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Разумков созвал внеочередное заседание Рады из-за Крымской платформы

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Разумков созвал заседание Рады на 23 августа
Разумков созвал заседание Рады на 23 августа
Фото: Верховна Рада України / Facebook

23 августа Верховная Рада проведет внеочередное заседание. Распоряжение об этом подписал 18 августа спикер парламента Дмитрий Разумков, сообщила его пресс-секретарь Ольга Туний в Facebook.

"Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента 23 августа в 16.00 в связи с требованием 156 народных депутатов", – отметила она.

На заседании рассмотрят проект постановления №5775 об обращении Украины в ООН, Парламентскую ассамблею Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, Организацию черноморского экономического сотрудничества, Европейский парламент, а также в ряд правительств и парламентов иностранных государств по усилению международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии РФ.

https://www.facebook.com/olga.tuniy/posts/4142696715848986

Рада также соберется 24 августа – на торжественное заседание в честь Дня Независимости.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Формат Крымской платформы стал необходим после того, как президент Украины Владимир Зеленский "несколько раз безрезультатно пытался поднять вопрос деоккупации Крыма на международных площадках", в частности в ходе саммита стран "Нормандской четверки" в 2019 году, говорил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием "Крымская хартия", который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил 13 августа, что число стран – участниц Крымской платформы достигло 42. 17 августа стало известно, что в саммите примет участие также Испания.

Теги: Верховная Рада, Украина, НАТО, ООН, ОБСЕ, агрессия, парламент, Дмитрий Разумков, заседание, внеочередное заседание
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