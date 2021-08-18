Разумков созвал внеочередное заседание Рады из-за Крымской платформы

"Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента 23 августа в 16.00 в связи с требованием 156 народных депутатов", – отметила она.

На заседании рассмотрят проект постановления №5775 об обращении Украины в ООН, Парламентскую ассамблею Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, Организацию черноморского экономического сотрудничества, Европейский парламент, а также в ряд правительств и парламентов иностранных государств по усилению международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии РФ.

Рада также соберется 24 августа – на торжественное заседание в честь Дня Независимости.