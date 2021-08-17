Испания примет участие в саммите Крымской платформы – МИД Украины

В МИД сообщили, что Испанию на саммите Крымской платформы представит министр иностранных дел Фото: depositphotos.com

Глава МИД Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно.

"Дмитрий Кулеба поздравил коллегу с назначением и выразил уверенность в тесном сотрудничестве для дальнейшего развития отношений Украины и Испании. Хосе Мануэль Альбарес Буэно заверил в твердой поддержке Испанией суверенитета и территориальной целостности Украины. Глава испанской дипломатии подтвердил, что будет представлять Королевство Испания на инаугурационном саммите Крымской платформы. Дмитрий Кулеба выразил благодарность за это важное решение и отметил, что с нетерпением ждет испанского коллегу 23 августа в Киеве", – говорится в сообщении.

Также министры договорились начать подготовку к первому в истории украино-испанских отношений визиту премьер-министра Испании Педро Санчеса в Украину.

Дипломаты также обсудили подготовку к празднованию в 2022 году 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Испанией. Глава МИД Испании принял приглашение Кулебы посетить Украину с отдельным двусторонним визитом в удобное время, отметили в пресс-службе.