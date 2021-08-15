Канада подтвердила участие в саммите Крымской платформы

* @Canada * has confirmed its participation in the #CrimeaPlatform Summit. The country will be officially represented by Senate Speaker * @GeorgeFureyNL * . https://t.co/IjCWjwAbhq — Crimea Platform (@crimeaplatform) August 15, 2021

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко отметил в Facebook, что во время избирательной кампании и до формирования нового правительства в Канаде спикер Сената – высшая политическая должность в стране.

"Спасибо за высокий уровень и реальную – не декоративную – поддержку нашей борьбы!" – написал посол.

Из-за вероятного проведения в Канаде досрочных парламентских выборов в сентябре присутствие высокопоставленных канадских политиков на саммите Крымской платформы было под вопросом, отмечает "Укринформ" – в Канаде на период избирательной кампании действует запрет на участие баллотирующихся политиков в международных мероприятиях.

Но поскольку членов канадского Сената не избирают народным голосованием, а назначают на должность решением премьер-министра, на сенаторов это ограничение не распространяется.

15 августа премьер-министр Канады Джастин Трюдо назначил внеочередные парламентские выборы на 20 сентября, сообщило Associated Press.